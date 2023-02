Erika Januza e Lorena Improta - Reprodução do Instagram

Publicado 04/02/2023 23:15

UM SUCESSO! Érika Januza e Lore Improta fizeram uma verdadeira homenagem às dançarinas do É o Tchan. Neste sábado (4), as duas recriaram figurinos icônicos utilizados por Carla Perez e Débora Brasil na capa do álbum "Na Cabeça e Na Cintura", de 1996, para o baile à fantasia da Unidos de Viradouro.

Rainha de Bateria e Musa da Escola, respectivamente, elas simplesmente arrasaram no look. E a babado não para por aí. A atriz e a dançarina ainda reproduziram as fotos que estampam a capa do disco do grupo de axé, e, de quebra, ainda compartilharam um vídeo nas redes sociais, em que se arriscam na coreografia da música "... A Dança do Bumbum". Não precisa nem dizer que elas entregaram absolutamente tudo, né?!



"Hoje é dia de baile a fantasia da Unidos do Viradouro e viemos homenageando Carla Perez e Debora Brasil na icônica capa do É o Tchan. Segura esse TCHAN! 'DU DU DU PAH'', escreveram elas, numa postagem em conjunto na Instagram.

Recentemente, Lore Improta já mostrou que se garante nas dancinhas do Tik Tok e também na "quebradeira raiz". Em entrevista à "Quem", ela contou que se anima ao ver o público mais novo redescobrindo sucessos de axé dos anos 90 e 2000. "É tudo uma soma. O público deve conhecer um pouco do axé dos anos 2000, mas é algo que também pode não fazer parte da realidade deles. E a gente termina se enquadrando nessa nova realidade, mas nunca se esquecendo dos anos 2000, vamos dizer assim", avaliou a loira.

"Então, eu sinto que deve ser tudo novo para o publico mais jovem. Observar como a gente dançava, como era 'antigamente' [risos]. Eu sempre trago também tudo o que eu aprendi, com todas as minhas experiências, no momento de criar minhas minhas coreografias, de colocá-las no Youtube, acho que é uma junção do passado com o presente, e assim conseguimos coreografias incríveis", avalia.