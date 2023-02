Carla Diaz e Felipe Becari - Leo Franco / AgNews

Carla Diaz e Felipe BecariLeo Franco / AgNews

Publicado 04/02/2023 17:48

Na contagem regressiva para o Carnaval 2023, Carla Diaz aproveitou bastante o ensaio da Terceiro Milênio, Escola de Samba de São Paulo, na noite de sexta-feira (3). A atriz, que será Rainha de Bateria da agremiação, sambou, cumprimentou fãs que também estiveram pelo Sambódromo do Anhembi, na capital paulistana. Além de mostrar samba no pé, beleza e simpatia, ela ainsa beijou muito o noivo, Felipe Becari.



fotogaleria

Apesar de ter nascido em São Paulo, Carla nunca havia experimentado a folia por lá. "Minha paixão por essa grande festa sempre foi de conhecimento público. O Carnaval tem tudo a ver comigo. Estou feliz demais e recebi esse convite com muito respeito também, pois sei da responsabilidade que é vir à frente de uma ala tão importante como a bateria", comemorou a ex-BBB em entrevista à "Quem".



Carla e Felipe oficializaram o romance no último dia 31 de dezembro de 2021, ao compartilharem fotos coladinhos durante uma viagem ao Sul do país. Desde então, os dois trocam diversas mensagens de carinho e muitas declarações de amor por ente as postagens nas redes sociais.