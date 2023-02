Tania Mara e Tiago Piquilo - Reprodução do Instagram

Publicado 04/02/2023 16:56

Chegou ao fim o romance entre Tania Mara e Tiago Piquilo. A cantora anunciou o término do namoro em seu Instagram, neste sábado (4). O relacionamento durou dois anos, entre algumas idas e vindas. Na redes social, ela compartilhou uma foto do ex-casal, refletindo sobre a trajetória que trassaram juntos.



"É com todo amor, respeito e gratidão ao Tiago, a tudo que vivemos, e por todo carinho e torcida de vocês que estou aqui para dizer que juntos decidimos que a partir de hoje encerramos nosso ciclo, nosso namoro. Que Deus nos abençoe e nos conduza nos próximos passos de nossas vidas", escreveu ela.



Os dois haviam terminado da primeira vez no final de 2021. Desta vez, ela reagiu à repercussão do fim do namoro por entre os comentários. "Li os comentários e agradeço de coração a todos que foram respeitosos e carinhosos conosco. Paz e bem", compartilhou a estrela em uma publicação nos Stories do Insttgaram.