Débora Nascimento e Alex Cunha - Reprodução do Instagram

Débora Nascimento e Alex CunhaReprodução do Instagram

Publicado 04/02/2023 21:17

O amor está no ar! Curtindo férias em Salvador, Débora Nascimento compartilhou um momento de puro romance ao lado do namorado, o modelo Alex Cunha. No Instagram, atriz abriu um álbum de fotos das paisagens paradisíacas do local e, claro, aproveitou para se declarar ao amado, com quem posou abraçada.



fotogaleria

Na legenda, a artista postou uma frase reflexiva: "Se pudessem sentir apenas a maré dessa respiração, deixariam de ver todo o resto", escreveu. Débora ainda aparece em outros registros apreciando um por do sol de tirar o fôlego na Bahia.

Já nos comentários, Alex Cunha se derreteu pela namorada. "Compartilhar os dias ao seu lado, mais que um prazer, é uma dádiva. Axé, meu amor". Outros seguidores também deixaram elogios ao casal. "Nossa, que lindos", comentou uma fã. "Maravilhosos, felicidades", escreveu outra.