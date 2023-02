Giulia Be e Conor Kennedy - Reprodução do Instagram

Publicado 04/02/2023 19:43 | Atualizado 04/02/2023 19:44

Falta muito pouco para a realização do Grammy 2023, uma das maiores premiações da música global, que acontece neste domingo (5), nos Estados Unidos. Contudo, o fim de semana segue animado por lá, com diversos eventos que giram em torno da cerimônia. E tem artista brasileiro por lá! É o caso de Giulia Be. A cantora participou de um jantar de luxo onde marcou presença ao lado do namorado, Conor Kennedy.

O compromisso reuniu nada menos do que as "Pessoas do Ano", como definiu a Academia, e teve show do cantor John Legend. Apaixonada, a estrela voz da música "Menina Solta", se declarou a Conor, que vem a ser sobrinho-neto do presidente americano John Fitzgerald Kennedy. "Pessoas do ano com minha pessoa favorita", escreveu Giulia em uma publicação em seu Instagram.



Nesta semana, a loira emocionou os fãs ao compartilhar momentos íntimos do primeiro ano de namoro, desde a partida de Conor para a guerra da Ucrânia até o reencontro em Paris, na França. "Primeiro ano do para sempre. Eu sabia que você tinha que ir, mas ainda chorava na porta do aeroporto, em todo caminho para casa. Nós não não podíamos nos falar sempre, mas o que nós fizéssemos, você me tornaria a garota mais feliz da Terra. Exceto quando você tinha que me deixar para ir à batalha", iniciou Giulia.

"Mas mantive a fé em Deus e na gente. No meu aniversário, eu rezei por um sinal de que você estivesse bem. No dia seguinte, eu acordei com rosas e uma carta que você deixou para mim. Eu não tinha ouvido falar de você há tempo que eu estava animada para abrir a carta. Mas aí você voltou! Meu milagre de aniversário. E percebemos que nós íamos nos encontrar em Paris... Feliz aniversário, baby. Conseguimos!".