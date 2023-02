Exposição pré-carnaval chega a Gambroa - Melissa de Oliveira

Publicado 07/02/2023 15:34 | Atualizado 07/02/2023 15:58

Rio - O Centro Cultural Inclusartiz abre ao público no dia 11 de fevereiro, com entrada franca, a exposição “Da Avenida à Harmonia: mais de um século de carnaval no Centro do Rio de Janeiro”. A coletiva se propõe a investigar as mais diversas manifestações do carnaval carioca ao longo deste último século – especialmente na Região Central do Rio de Janeiro e em seu entorno –, por meio de registros históricos e trabalhos contemporâneos.

“Buscamos sempre trazer ao público temas relevantes e que estejam em sintonia com a região onde estamos inseridos, na Zona Portuária, que atualmente recebe uma grande concentração de blocos carnavalescos e que é um palco histórico dos festejos de rua. Aqui, é possível sentir a pulsação e a energia da cidade durante os dias de folia e vivenciar de perto a essência do carnaval”, celebra Frances Reynolds, presidente e fundadora do Instituto Inclusartiz.

Pensada pelo curador-chefe do centro cultural, Victor Gorgulho, em parceria com a equipe do instituto, a exposição é dividida em três eixos. O primeiro apresenta registros históricos da controversa Belle Époque tropical da década de 1920, pertencentes a diversos arquivos públicos, como o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, entre outros.

“A partir de uma ampla janela temporal, que se propõe a dar conta de cerca de um século de história do carnaval de rua e de avenida do Rio de Janeiro, a mostra busca traçar uma cartografia histórica mas, sobretudo, afetiva dessa que é uma das maiores e mais importantes festas populares de todo o mundo”, conta Gorgulho.

Já o segundo eixo destaca a icônica série "Carnaval" (1967-1972), de Carlos Vergara, um potente conjunto de imagens sobre o bloco carnavalesco Cacique de Ramos fotografadas nos anos mais duros da ditadura militar. Na exposição, a série será exibida em um recorte especial pensado pelo próprio artista junto ao curador.

O terceiro e último núcleo se desenrola a partir de uma teia que conecta fotografias, pinturas, vídeos e outras produções contemporâneas que nos apresentam a atualizadas e renovadas versões do carnaval. São trabalhos elaborados tanto por nomes consagrados no circuito da arte contemporânea, como o de Laura Lima, lado a lado com obras de jovens proeminentes no cenário, como Melissa de Oliveira e Mulambö, e de artistas oriundos da Zona Portuária e com ampla atuação na região, como os fotógrafos Mauricio Hora e Sandro Rodrigues.

Uma série de ativações paralelas também estão previstas para serem realizadas no Centro Cultural Inclusartiz ao longo do período em que a exposição estiver em cartaz, como oficinas educativas e rodas de conversa com os artistas participantes da mostra e outros nomes convidados, cujos trabalhos se relacionam com a temática proposta.

SERVIÇO

Da Avenida à Harmonia: mais de um século de carnaval no Centro do Rio de Janeiro

Abertura: 11 de fevereiro, das 16h às 20h

Visitação: terça-feira a domingo, das 11h às 18h, até 10 de março

Centro Cultural Inclusartiz - Rua Sacadura Cabral, 333, Gamboa, Rio de Janeiro – RJ

Entrada gratuita.