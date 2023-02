Livro 'Terra Trio' viaja na MPB através da história do grupo - Divulgação

Publicado 07/02/2023 14:34

Rio - O jornalista Ricardo Schott lança, nesta quarta-feira (08), às 19h, o livro "Terra Trio - Uma Família Musical Com os Pés na Terra" (Ed. Sonora). O evento acontecerá na Livraria da Travessa, em Ipanema, Zona Sul do Rio, e contará com a presença da banda.

A história dos irmãos Ricardo Costa, Fernando Costa e José Maria Rocha, os integrantes do Terra Trio, se intercala com a história de artistas como Maria Bethânia, Nara Leão, Sidney Miller, Áurea Martins, Pedro Santos, Sueli Costa, Marisa Gata Mansa e Martinho da Vila, já que coube ao trio a função de dar vida às ideias musicais dessa turma.

O livro traz o cenário da música instrumental no Brasil e recordações da noite carioca. "Terra Trio", o livro, foi feito a partir de várias entrevistas com o grupo e com artistas que trabalharam com eles. A obra também usou como material um compilado pela própria mãe dos três irmãos, Dona Emília, e que ficou guardado durante vários anos pela família.

Não por acaso, vários artistas falam que Dona Emília, antes de ser a mãe dos três, era a "mãe" do grupo Terra Trio - e por consequência, a mãe de toda uma sonoridade que marcou a MPB.