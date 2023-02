isabeli Fontana - Reprodução do Instagram

Publicado 19/02/2023 21:06

Isabeli Fontana está pronta para curtir a folia carioca! É que a modelo compartilhou com fãs e admiradores o lookinho que elegeu para aproveitar o domingo (19) de Carnaval. E ela fez bonito, viu?! No Instagram, a musa postou um vídeo em que aparece a bordo de uma peça poderosa com recortes e transparências.

Na gravação, Isabeli exibiu todos os detalhes do visual icônico. "Diversão que chama", escreveu a modelo, mulher de Di Ferrero. O cantor, inclusive, deixou emojis por entre os comentários para elogiar o visual da amada. Os seguidores dela, claro, aprovaram o figurino. "Amei!", "Uma verdadeira musa", "Linda", "Look perfeito", "Pronta para se jogar na folia" e "Avisa que é a maior", foram algumas das publicações.