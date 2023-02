Pabllo Vittar - Denilson Santos e João Dias/AgNews

Publicado 19/02/2023 21:51

Só sucesso! Pabllo Vittar mostrou mais uma vez que sabe muito bem como comandar uma folia de Carnaval! Neste domingo (19), a cantora agitou foliões que estavam na região do Ibirapuera, em São Paulo, com o famoso Bloco da Pabllo. No repertório, clássicos da festa popular e grandes hits da carreira da estrela.



Com expectativa de mais de 100 mil pessoas, a concentração aconteceu na Avenida Pedro Álvares Cabral, a às 13h. Este foi o segundo desfile do bloco de Pabllo, que teve sua estreia no Carnaval de 2023 em Salvador, na última sexta-feira (17). Para o figurino, a artista drag queen se fantasiou de Jessie, personagem do filme de animação "Toy Story", da Pixar. Não precisa nem dizer que a voz do "Batidão Tropical" arrasou!



No espetáculo, que contou com mais de 4h de duração, Vittar contou com as participações de MC Carol, com quem ela divide vocais na faixa "Descontrolada", além de Pedro Sampaio, com quem tem colaboração na música "Sal". Ao fim do desfile do bloco, os fãs pediram mais e cantora ainda retornou para o bis.