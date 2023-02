Scheila Carvalho - Reprodução do Instagram

Scheila Carvalho Reprodução do Instagram

Publicado 19/02/2023 22:15 | Atualizado 19/02/2023 22:16

Avisa que é ela! Scheila Carvalho foi um dos destaques do Carnaval de Salvador neste fim de semana ao marcar presença no trio do marido, Tony Salles, vocalista do Parangolé. Por lá, ela entregou muita dança e animação. Nas redes sociais, a eterna morena do É o Tchan mostrou o momento neste domingo (19).

Durante o desfile do trio, a dançarina animou os foliões e celebrou o retorno do Carnaval. Com um lookinho todo trabalho no azul, que evidenciou ainda mais suas curvas, ela escreveu: "Que pipoca foi essa minha gente? Eu caí na quebradeira ontem com o marido Tony Salles e Banda Parangolé e fui para galera!".