Lore Improta e Leo SantanaReprodução do Instagrram

Publicado 20/02/2023 21:47 | Atualizado 20/02/2023 22:26

Só love! Lore Improta e Léo Santana celebraram dois anos de casados nesta segunda-feira (20) de carnaval. E, para comemorar, a dançarina e influenciadora digital compartilhou uma linda homenageou para o amado. No Instagram, a loira postou um vídeo em que aparece se divertindo ao lado do cantor em um trio elétrico.

Claro que o conteúdo chegou acompanhado de uma linda declaração de amor na legenda. "Hoje fazemos dois anos de casados. E eu queria trazer aqui esse momento especial após 2 anos de pandemia, de incertezas, de medo e dor que tivemos, pra te mostrar essa multidão nos vendo passar com a música número 1 do país", começou escrevendo a dançarina, referenciando a canção 'Zona de Perigo', de Léo Santana.

Vale destacar que a música é forte candidata à hit do Carnaval 2023, e, no domingo, ocupou a posição de número #11 no Spotify Global. "Estarei sempre colada contigo, lado a lado. Torcendo e vibrando por cada conquista sua. Em todos os momentos. Todos os dias te falo o quanto te admiro e te amo. Que tenhamos muitos anos juntos e muitos nenéns felizes", escreveu Lore, dando a entender que tem planos de aumentar a família. Juntos, eles são pais da fofíssima Liz, de apenas 1 ano e 4 meses.

Em seu Instagram, Leo também fez uma homenagem à amada publicando um vídeo do casal dançando seu mais novo hit. "Te amo Lore Improta. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê sabedoria, discernimento, paz, mia filhos, amor, cumplicidade, parceria, paciência e que juntos continuemos a viver assim... leve, feliz e sempre com muito astral", destacou a cantor baiano.