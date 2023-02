Cara de Sapato e Cezar Black - Reprodução de video

Publicado 20/02/2023 20:37

O clima segue tenso! Cezar Black e Cara de Sapato tiveram um breve desentendimento no "Big Brother Brasil 23", da Globo, pelo fato do lutador não concordar com uma das opiniões do enfermeiro, que é Líder da semana, em relação a Ricardo. Em conversa com Fred Desimpedidos, o atleta refletiu algumas a treta.



"Adoro ele e não sinto maldade, mas é chato isso. E a gente sempre chama atenção, não é que a gente é conivente. A gente sempre troca ideia com ele, fala: 'Mano, isso está errado'. Só que o Black só vai ver depois", diz Sapato sobre a confusão que aconteceu entre Cezar e Alface na casa mais vigiada do país.



Fred, que está no Paredão desta semana contra Cristian e Ricardo, entendeu o aliado, mas analisa: "Ele está muito apegado em um bagulho que o Facinho nem levou em consideração, o aniversário e as 15 horas (de Prova do Líder). Só lembrou dele sendo espancado com palavras", diz, sobre o último Jogo da Discórdia.



O lutador, então, comentou que entende os pontos do baiano, mas Fred diz que o problema é que ele "acha que ninguém entende o lado dele". A conversa os confinados aconteceu na cozinha do "BBB23".