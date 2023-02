Carla Perez, Scheila Carvalho e Sheila Mello - Reprodução de vídeo

Publicado 20/02/2023 19:42 | Atualizado 20/02/2023 19:42

Encontro de milhões! Carla Perez está homenageando o legado do É o Tchan no Carnaval de Salvador. Além de recriar figurinos icônicos do grupo para o desfile de seu bloco no Circuito Campo Grande, o Pipoca Doce, a loira ainda promoveu um encontro com Scheila Carvalho e Sheila. As três foram dançarinas do conjunto.

No desfile, Carla parou a apresentação para se declarar. A dançarina disse que sua história com o Tchan, é sobre amor e respeito, independentemente de tudo. "É que nem casamento. Às vezes tem diferenças, mas tem que durar para sempre", declarou. "Reviver esse momento com vocês aqui está sendo incrível. Coloquei essa roupinha que me remete ao passado, uma história que marcou a minha vida. Que até hoje as pessoas curtem. Para nós é a sensação de dever cumprido", disse Scheila Carvalho, em cima do trio.

Carla evidenciou que neste Carnaval homenageia os trinta anos do grupo. No domingo (19), a ex-dançarina desfilou com o histórico figurino azul, branco e preto, que usou nos anos 90. Nesta segunda, foi a vez da mistura do Brasil com o Egito, como odalisca, usando um adereço de cabeça dourado com uma serpente.



"Se uma Sheila é bom, imagina duas? É maravilhoso. Espera a gente que estamos chegando para a pipoca, Carla Perez", publicou Sheila Mello, momentos antes do início do desfile.