Embaixador do Spotify no Brasil, Geovane Bento é um dos nomes confirmados no Lep Music DayDivulgação

Publicado 27/02/2023 17:50

Rio - Com palestras e oficinas para quem sonha em se tornar artista profissional, o Lep Music Day desembarca no Novotel, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, nos dias 2 e 3 de março. Entre os nomes confirmados estão a cantora e compositora Liah Soares, o produtor Rafael Senna e o diretor artístico Geovane Bento, que também é embaixador do Spotify no Brasil.

"Percebemos no mercado artístico, a necessidade de formação de profissionais para que eles possam transformar a sua arte em negócio e conquistar o sonho de construir uma carreira sólida. O workshop traz profissionais já consagrados no mercado do showbusiness, para compartilhar experiências, fazer network e, sobretudo, capacitar novos artistas no desenvolvimento de suas carreiras nos mais variados aspectos”, explica a idealizadora Tayana dos Santos.

Após o sucesso da primeira edição em Vila Velha, no Espírito Santo, o Lep Music Day chega em terras cariocas com uma verdadeira imersão para artistas, produtores, técnicos, empresários, profissionais e interessados no meio em geral. Nas 20h de aprendizado, serão abordados: gestão de carreira, performance, apresentação e naturalidade, produção musical, direitos autorais, marketing e muito mais.

De acordo com Geovane, o maior fator motivacional para acreditar no projeto é observar o potencial transformador que o evento tem na carreira de tantos artistas. “Uma artista deu depoimento que estava desistindo da carreira, até que ganhou o ingresso no sorteio da rádio e já no primeiro dia decidiu que era a oportunidade que precisava para seguir em frente”, relata o estrategista. “Isso não tem preço para nós”, completa Bento.

Programação



Entre todo o conteúdo que será oferecido, no primeiro dia terão as palestras de Proposta Artística e PHD Artístico, com Geovane Bento; Proposta Musical, com Rafael Sena; Direitos Autorais, com Priscilla Crespo; “Como conseguir um empresário”, sob o olhar do convidado do dia o empresário Marcelo Lobatto e “Definindo ações de marketing digital”, com Rapha Gomes.



Já no segundo dia, Show Hipnótico, com Rafael Sena; “Você é a sua melhor marca”, com Rapha Gomes, “A segurança do seu patrimônio”, com Karini Madeira, da patrocinadora CNseg; “A importância da Performance e da naturalidade”, com a convidada do dia a cantora e compositora Liah Soares; Também estarão disponíveis conteúdos como Direitos de Imagens com a advogada Priscilla Crespo, "Dominando as Plataformas de Streaming" com Geovane Bento e ainda palestra bônus sobre Captação de Recursos e Lei de Incentivo à Cultura, com a Secretária Estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

SERVIÇO - Lep Music Day no Novotel

Data: 2 e 3 de março de 2023, de 10h às 19h.

Endereço: Praia de Botafogo, 330 - Botafogo, RJ