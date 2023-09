Alcione e Karinah se apresentam juntas, no Rio de Janeiro - Eliseu Fiuza

Alcione convidou Karinah, uma das principais vozes do samba e do pagode da atualidade, para participar dos dois shows em celebração ao seu cinquentenário de carreira que acontecem neste fim de semana no Vivo Rio, uma das principais casas de show do Rio de Janeiro. O primeiro deles foi apresentado ontem e o segundo será hoje.

Juntas, as cantoras apresentaram 'Garoto Maroto', um clássico do álbum 'Fruto e Raiz', lançado por Marrom na década 1980. Na sequência, Karinah cantou 'Tô de Partida'. A canção é uma colaboração com Alcione e faz parte do álbum 'Aglomerou', disponibilizado em maio. Sempre com seu carisma inconfundível e levantando a importância das mulheres no samba e pagode, Karinah arrebatou o público.

O primeiro contato das artistas aconteceu ainda em 2006, quando Karinah era participante da primeira edição do reality show 'Ídolos', à época produzido pelo SBT, que consistia em encontrar a nova estrela musical do Brasil. Depois de brilhar cantando ‘Meu Ébano’, ela foi convidada para participar do programa de Adriane Galisteu, 'Charme', onde recebeu um depoimento de Alcione. Ao longo dos anos, uma amizade foi formada.