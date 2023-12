Xamã tem se dividido em seus projetos como ator e cantor - Lucas Nogueira / Divulgação

Xamã tem se dividido em seus projetos como ator e cantor

Publicado 11/12/2023 07:00 | Atualizado 11/12/2023 07:47

Rio - Em um momento para lá de especial de sua carreira, Xamã tem se dividido nos seus projetos como cantor e também como ator. O rapper, que está no elenco do remake de "Renascer", da TV Globo, com previsão de estreia para janeiro do ano que vem, recentemente anunciou que mudou de gravadora, marcando o retorno às suas raízes.

"Essa mudança representa um novo começo para mim, um renascimento. Entrar para a família Rock Danger é um passo importante na minha carreira e um desejo antigo nosso — meu, do Major (RD, rapper e dono da gravadora) e dos sócios dele, o Ycaro Torres e o DJ Natan. Somos amigos há muito tempo, acreditamos muito um no outro e juntos vamos explorar novas direções musicais e expandir minha carreira de maneiras que eu não podia antes", diz.

E marcando a nova era, Xamã lançou a música "O Retorno de Jedi", ao lado do rapper Major RD. "É sempre incrível poder trabalhar com o meu mano Major RD. Nós temos uma parceria na música e na vida, e isso deixa o processo muito mais fácil. Essa música nasceu de uma combinação de nossas ideias e influências musicais. A inspiração veio da vontade de fazer algo diferente, marcar minha chegada à gravadora e resgatar o som que eu fazia lá no início da minha carreira", conta.

Sobre a nova etapa na carreira musical, Xamã avisa: "Meu público pode esperar uma evolução na minha música e na minha arte, mas também o meu retorno às minhas raízes, ao meu início. 'O Retorno de Jedi' é um som mais underground e quero fazer mais músicas assim. Podem esperar muita música e um Xamã ainda mais versátil".

Multitalento: o lado ator do rapper

Dono de hits como "Malvadão 3" e "Leão", Xamã tem se dedicado a outra versão de si mesmo: o seu lado ator. Como par romântico de Sophie Charlotte, o artista vai interpretar Damião no remake da novela "Renascer", da TV Globo, além de ter participado de outras produções em steamings. Para o DIA, o rapper conta como começou sua história com a atuação.

"Sempre foi uma paixão minha. Comecei a explorar essa área atuando nos meus clipes, até que surgiu a oportunidade de fazer o meu primeiro personagem na série 'Justiça 2', que vai estrear no Globoplay no ano que vem. Eu fiz o Naldinho, contracenei com a Nanda Costa e um elenco 'da hora' que tem Alice Wegmann, Paolla Oliveira, Murilo Benício, Julia Lemmertz, Danton Mello, Leandra Leal, Maria Padilha, Zezé Motta, entre outros grandes nomes da teledramaturgia brasileira", ressalta.

"Já neste ano, eu gravei dois filmes: 'Maníaco do Parque', da Amazon Prime, e 'Cinco Tipos de Medo', que eu já faço o protagonista ao lado de Bella Campos, João Vitor Silva, Bárbara Colen e Rui Ricardo. Eu sempre busco me desafiar artisticamente e é exatamente isso que estou fazendo agora", diz.

E conciliar essas duas carreiras não parece ser uma tarefa fácil. "Tem sido um desafio, mas também uma realização. Sempre tive o desejo de atuar, já fazia isso nos meus clipes, mas agora é muito diferente. O maior desafio tem sido equilibrar essas duas paixões, a música e atuação, porque as duas exigem muita dedicação e eu quero sempre dar o meu melhor", afirma.

Xamã, então, reflete sobre as oportunidades que vem tendo e descreve o momento atual de sua carreira: "Eu sinto que estou no momento mais feliz da minha vida. Estou conquistando sonhos antigos, fazendo coisas que amo fazer e me sinto muito realizado e grato por isso".