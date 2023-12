João anunciou a mudança em seu nome artístico, deixando para trás o sobrenome com que ficou conhecido no meio gospel - Pedro Pereira/Divulgação

João anunciou a mudança em seu nome artístico, deixando para trás o sobrenome com que ficou conhecido no meio gospelPedro Pereira/Divulgação

Publicado 16/12/2023 07:00 | Atualizado 16/12/2023 08:53

Rio - João Lucas, ex-Figueiredo, vive um momento de transição na carreira artística, deixando o gospel para se firmar como artista pop. Para marcar a nova fase, o cantor de 24 anos lançou o single "Meu Bem", canção que escreveu como presente de aniversário para a mulher, Sasha Meneghel, de 25, com quem se casou em maio de 2021. Ao DIA, o genro de Xuxa abre o jogo sobre a composição da faixa, inspirada no casamento com a modelo e estilista, e adianta projetos que tem para 2024.

fotogaleria

"Quando escrevi 'Meu Bem' era para ser apenas um presente de aniversário pra Sasha, mas quando ela ouviu, insistiu muito pra que eu gravasse e lançasse a música. Foi ela quem mais me motivou a acreditar. O incentivo da Sasha e o apoio diário foram essenciais pra realizar esse sonho. Então, começar com 'Meu Bem' é como dedicar esse novo momento da minha carreira a Sasha", afirma o cantor e compositor.

Ele ainda explica que compôs a letra da música "de uma forma extremamente orgânica e natural", sem intenção de transformar a faixa em um lançamento comercial: "Usei nosso casamento como inspiração e coisas que gostaria de falar para ela, coisas que gostaria que ela soubesse", conta ele, que apresentou "Meu Bem" pela primeira vez no "Conversa com Bial", da TV Globo, no episódio em que Sasha era convidada. "A arte com toda certeza é onde eu consigo abrir meu coração e a minha mente também. Onde consigo expressar com mais facilidade aquilo que vivo, penso, sinto e acredito", acrescenta.

Novas direções

Além do primeiro lançamento em mais de dois anos, depois do single "Nasce o Sol: Ame a Vida" com Mariana Nolasco, João surpreendeu os fãs ao anunciar a mudança em seu nome artístico, deixando para trás o sobrenome com que ficou conhecido no meio gospel desde sua estreia, em 2018. Seguindo uma trajetória semelhante a de outros artistas que migraram de gêneros musicais, como Priscilla (ex-Alcântara) e Taylor Swift, o cantor explica a decisão de encerrar de vez a carreira focada na música evangélica.

"Cada um de nós carrega histórias singulares que moldam nossa música e identidade artística. A diferença está nos desafios que cada um enfrentou nesse processo. Pra mim, o mais importante é expressar o porquê, como e quem eu sou para as pessoas que me acompanham. Vejo que o tempo me ajudou nisso e hoje também me sinto incentivado pelo meu público, o que é uma grande ânimo e incentivo pra mim, além da minha esposa e família que também foram essenciais nesse processo", comenta o paulista.

O artista ainda destaca que o novo nome faz referência ao momento em que deu seus primeiros passos na música: "Aos 4 anos, era o João Lucas quem fazia do quintal da avó um palco, um teatro, e um circo. A essência do que eu sempre quis fazer como artista está desde a minha infância. E foi para aquele menino que eu olhei e me inspirei pra viver esse novo momento da minha carreira. Mudar de nome não representa o nascimento de um novo 'eu', mas sim o resgate de uma parte importante de mim", declara.

"Acho que eu nunca vivi um processo criativo tão divertido e sincero… Estou extremamente realizado e fazendo o que sempre sonhei em fazer. Está vindo um EP em 2024 com características sonoras e visuais que são a concretização de tudo que eu sempre quis fazer com a minha arte. Não vejo a hora desse projeto nascer", continua João.

Vida pública

E João Lucas viu sua vida mudar da noite para o dia, em abril de 2020, quando ele e Sasha assumiram o namoro publicamente. Mesmo assim, ele garante que a entrada para a família de uma das maiores celebridades do país aconteceu de forma tranquila: "Quando eu conheci a Xuxa deu para entender perfeitamente o porquê da Sasha ser como é. São pessoas de muita luz, extremamente gentis e carinhosas. A Xuxa me recebeu na família dela de coração aberto e de uma forma muito amorosa", diz. O casal selou a união com uma cerimônia intimista na casa da Rainha dos Baixinhos, em Angra dos Reis, com a presença do ator Luciano Szafir, pai de Sasha, e outros familiares próximos.

"Apesar de eu ter uma vida pública antes do meu relacionamento com a Sa, a visibilidade que eu tenho hoje é muito maior. A forma como fui introduzido a isso por ela e pela família dela foi a mais leve e cuidadosa possível, o que me ajudou muito a lidar com a fama. E sigo aprendendo. Acho que o segredo é absorver o que é bom, o carinho dos fãs, as trocas que fazemos, a possibilidade de marcar a vida de alguém através de quem somos ou a arte que fazemos", finaliza o cantor.

Confira: