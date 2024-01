Com a presença de famosos, Alcione se apresenta em festival no Rio

Rio - A cantora Alcione, de 76 anos, se apresentou na primeira noite do festival Universo Spanta, que acontece na Marina da Glória, no Rio, nesta quinta-feira. Famosos como Juliana Alves, Aline Borges, Luís Navarro e a dançarina Ivi Pizzott curtiram a apresentação da Marrom.

Em uma parceria com o jornal comunitário "Voz das Comunidades", 40 mulheres do Complexo do Alemão foram assistir ao show de Alcione. Antes de subir ao palco, a cantora recebeu no camarim cinco representantes do grupo.

Relatar erro