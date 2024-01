Com Belo nos vocais, Soweto se apresenta na Apoteose em abril - Thais Marques / Divulgação

Publicado 10/01/2024 17:21

Rio - Após muito suspense, o Soweto divulgou a data e local do show do grupo no Rio de Janeiro. A apresentação, em comemoração aos 30 anos da banda, acontecerá na Apoteose, no dia 4 de abril deste ano. A venda dos ingressos começam nesta quinta-feira (11).

Belo comemora o retorno ao grupo, sucesso nos anos 90, e diz que está ansioso para ouvir o público cantando "Derê", "Tempo de Aprender", "Momentos", “Farol das Estrelas”, “Búzios e Tarô” e muitos outros hits. "Estar de volta ao grupo que me revelou pro Brasil e me permitiu ser o artista que sou hoje me deixa ainda mais apaixonado pelo que eu faço. Deus sabe a hora certa de tudo e poder comemorar ao lado desses caras que cresci ao lado é especial demais. Vamos com tudo levar música boa e emocionar esse nosso Brasi", afirma o cantor.

Além do Rio, outras cidades vão receber a turnê do Soweto: São Paulo (20 de abril), Salvador (25 de maio), Florianópolis (22 de junho), Juiz de Fora (06 de julho) e Natal (03 de agosto).