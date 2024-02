Jota Quest estreia nova turnê no Rio - Rapha Garcia / Divulgação

Publicado 02/02/2024 12:11 | Atualizado 02/02/2024 12:15

Rio - O Jota Quest segue celebrando os 25 anos de carreira, mas desta vez de maneira mais grandiosa. Após reunir cerca de 30 mil pessoas na gravação do audiovisual "Jota25", no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, no ano passado, a banda, formada por PJ, Paulinho, Marco Túlio, Buzelin e Rogério Flausino, se empolgou e decidiu reunir os fãs em espaços icônicos do país. A primeira apresentação da turnê "Arenas" acontece na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio, neste sábado (2), com algumas novidades.

"O show de Porto Alegre superou todas as nossas expectativas, tanto em relação a quantidade de público quanto a coisa da estrutura. O tanto que ficou bonito aquilo, magia pura... Aí, realmente, deu aquele aquela aquela coceira e aquele incentivo na gente para que levássemos isso para outras arenas, estádios. Esse projeto começa com esse show no Rio, na Marina da Glória, um espaço icônico, onde a gente já queria se apresentar há muito tempo. Então, vamos começar pelo Rio e depois a gente segue pelo Brasil afora. Estamos super animados", afirma o vocalista Rogério Flausino.

Entre os locais que receberão a nova turnê do Jota Quest estão: Arena Goiânia, em Goiânia (23/03), Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte (08/06), Allianz Parque, em São Paulo (15/06), Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba (20/07) e Área externa do Centro de Convenções, em Recife (03/08).

As apresentações contarão com um repertório atualizado e grande estrutura. "A gente traz o conteúdo de telões, efeitos especiais, que trazem uma brincadeira com tridimensionalidade. A outra novidade são as canções do novo álbum 'De Volta ao Novo', que a primeira metade foi lançada em outubro e a segunda metade chega agora em março. Então, são 25 hits que marcaram a trajetória, mais as músicas do disco novo. A gente também acabou de lançar uma canção no álbum de homenagem Cássia Eller, o 'Cássia Reagge', que a gente fez uma versão de 'Por Enquanto'. A gente vai começar a tocar essa no show também. Vai ser um show grandão", adianta Rogério, animado.

Com um show repleto de sucessos, é impossível ficar parado e não cantar a plenos pulmões. O grupo utiliza essa energia do público como combustível para fazer história no palco. "O Jota se anima quando a galera explode. É muito prazeroso, depois de tanto tempo, a banda com a mesma formação, o que a gente está vivendo agora. É uma realização muito grande. A gente é grato por ter conseguido chegar até aqui. Agora acho que a gente tem que saborear o máximo possível", opina o artista.

Mistura de gerações

Referência no pop rock nacional, o Jota Quest ultrapassou gerações. E isso é motivo de orgulho para os músicos, que notam um público diverso nas apresentações. "Tem acontecido cada vez mais. No 'Acústico', em 2017, 2018 e 2019 a gente começou a ver mais isso, porque a gente começou a tocar em teatros e em lugares com uma qualidade melhor para receber as pessoas mais velhas e, consequentemente, as mais novas, porque iam com os pais. A gente ficou muito tempo tocando nesse roteiro mais rock n' roll, festas populares... e quando a gente trouxe shows para teatros, casas de shows, a gente viu esse público voltar misturado, com gerações diferentes, e agora na 'Jota25' está assim também", conta Rogério.

"A gente fez um show em Santos (SP) na praia do Gonzaga e tinha 100 mil pessoas, no último fim de semana, e o que a gente via lá de cima era uma coisa maravilhosa. Três, quatro gerações misturadas. Uma energia maravilhosa. É muito legal, muito doido, uma banda de cinquentões presenciar a galera conhecendo a gente agora e se comportando como era antigamente, como sempre foi. A gente está muito feliz com tudo isso o que está rolando", destaca o vocalista.

Relacionamento não é 'extremamente fácil'

Na contramão de muitas bandas, o Jota Quest mantém a formação original desde que estreou com o primeiro álbum "J. Quest", em 1996. Rogério, então, revela o segredo da boa relação entre eles. "Não é extremamente fácil o relacionamento, pode ter certeza disso. Tem pepino, tem discussão, tem divergência das coisas mais sérias até as coisas mais fúteis de divergência, discordância. Porém, acho que com a idade vem a maturidade. A maturidade é a que nos faz ter uma ponto de vista diferente, uma parcimônia muito maior, paciência e até respeito por tudo o que foi construído. De você tentar deixar as individualidades de lado, em prol do que é coletivo", comenta.

"Porque é muito difícil conseguir o que a gente conseguiu. Quantos jovens sonharam em viver de música? Quantas bandas nasceram e morreram nessa caminhada e não chegaram até aqui por 'n' motivos e a gente conseguiu. A gente precisa regar essa plantinha todo dia, cuidar do corpo, da mente, da alma. Para que a gente possa ter sabedoria. São várias decisões certas, relevar o que tem que ser relevado e botar para frente o que tem que ser botado para frente", finaliza.

Serviço:

Jota25 Arenas 2024 - Rio de Janeiro

Convidado especial: EME

Data: 3 de fevereiro (sábado)

Local: Marina da Glória

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória - Rio de Janeiro - RJ

Horário: 16h (abertura dos portões) | 20h (show)

Ingressos: a partir de R$70