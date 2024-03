Guilherme Arantes faz show no Theatro Municipal do Rio - Marcia Gonzalez / Divulgação / CP

Guilherme Arantes faz show no Theatro Municipal do RioMarcia Gonzalez / Divulgação / CP

Publicado 08/03/2024 15:15 | Atualizado 08/03/2024 15:20

Rio - Considerado um dos maiores compositores da música brasileira, Guilherme Arantes se apresenta no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no Centro, neste sábado (9). Acompanhado de banda, o artista, que completa 48 anos de carreira neste ano, embalará o público ao som de seus maiores sucessos como "Cheia de Charme", "Meu Mundo e Nada Mais", "Um Dia, Um Adeus", "Lindo Balão Azul". O espetáculo faz parte do projeto "Mestres da Canção".

fotogaleria

"Poder voltar ao Rio, especialmente no Theatro Municipal, é uma grande honra. E uma grande honra esse público também me prestigiar com uma noite maravilhosa. Nós vamos fazer um show histórico. Vai ser um reencontro muito emocional com o Rio de Janeiro. Porque eu amo o Rio, faz parte da minha vida. Então a gente vai prezar por esse amor pelo Rio, uma grande celebração com o banda, o repertório completo", diz o artista de 70 anos ao O DIA.

O cantor ainda cita "Amanhã" como uma das músicas mais importantes de seu repertório. "Foi uma música que atravessou muitas décadas, com muitos significados importantes para a nossa sociedade, para o Brasil, para a minha geração, para várias gerações. É uma música que transcende a época, as gerações, e as tendências de ideologia. É uma música que paira como uma música institucional muito valiosa no meu repertório", acredita.

Com 27 álbuns lançados, Guilherme tem músicas gravadas por Roberto Carlos, Maria Bethânia, Elis Regina, Caetano Veloso e Gal Costa.

Serviço:

Guilherme Arantes - 48 anos de Sucesso

Dia e hora: Sábado, dia 9, às 20h

Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Endereço: Praça Floriano, S/N - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$90