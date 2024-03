MC Maneirinho - Reprodução do Instagram

Publicado 13/03/2024 16:23 | Atualizado 13/03/2024 16:25

Rio - Sucesso de público nos últimos dois anos, o "Alma Festival" anunciou TZ da Coronel, Veigh, MC Maneirinho, MC Marechal, Papatinho, Azzy e Tokio DK como as novas atrações do evento, que acontece no dia 13 de julho, no Riocentro, na Zona Oeste do Rio, a partir das 14h.

Artistas como L7NNON, Matuê, Filipe Ret, Wiu e Teto também farão show no festival, que une música, game, esporte e arte. Os DJs Tamy, Pauly, Tikano e Fabio Broa completam o line-up divulgado até o momento. Artistas como L7NNON, Matuê, Filipe Ret, Wiu e Teto também farão show no festival, que une música, game, esporte e arte. Os DJs Tamy, Pauly, Tikano e Fabio Broa completam o line-up divulgado até o momento.

A venda de ingressos iniciou nesta terça-feira. As entradas custam a partir de R$150 (pista) Diferentemente de edições anteriores, menores de 12 anos poderão marcar presença acompanhados dos pais. Quem tiver 16 e 17 anos pode entrar no evento mediante da entrega da autorização impressa e assinada pelos responsáveis legais, junto com o documento de identificação.