Os personagens de Toy Story Buzz e Woody - Foto: Reprodução / Redes sociais

Os personagens de Toy Story Buzz e WoodyFoto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 05/04/2024 19:54 | Atualizado 05/04/2024 20:19

fotogaleria Os fãs da franquia dos brinquedos mais carismáticos do cinema já podem se animar. Nesta sexta-feira, a Disney anunciou a data de "Toy Story 5". O longa está previsto para ser lançado no dia 19 de julho de 2026.

Além da sequência da Pixar, os filmes "Tron 3" e o longa da série "Mandalorian" também foram divulgados. "Tron: Ares" será lançado no dia 20 de outubro de 2025, 15 anos depois do segundo filme, "Tron Legacy". Já "The Mandalorian & Grogu" ficou marcado para 22 de maio de 2026, cerca de um mês antes de Toy Story. O calendário é do cinema americano, mas serve como referência para o calendário do cinema brasileiro.

A má notícia é para os fãs de "Moana", já que o live-action da princesa foi transferido de 27 de julho de 2025 a 10 de julho de 2026. A sequência animada, entretanto, vai às telonas ainda esse ano.