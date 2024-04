Chaeyoung está namorando - Reprodução Instagram

Chaeyoung está namorandoReprodução Instagram

Publicado 05/04/2024 23:14 | Atualizado 05/04/2024 23:17

A JYP Entertainment, empresa responsável pelo grupo TWICE, confirmou nesta sexta-feira (5) que a integrante Chaeyoung, de 24 anos, está em um relacionamento com o rapper Zion.T, 34.

"Os dois estão namorando atualmente, nutrindo sentimentos positivos um pelo outro. Eles se apoiam mutuamente", declarou a agência.

Zion.T Reprodução Instagram

De acordo com a imprensa sul-coreana, o casal se conheceu por intermédio de amigos em comum e estão juntos há seis meses.

O TWICE, que estreou em 2015, é conhecido por sucessos como "The Feels", "What Is Love?", "TT", "Fancy" e "Likey". É um dos grupos mais famosos do K-Pop. Enquanto isso, Zion.T iniciou sua carreira há cerca de 10 anos.