Bruno e Marrone se apresenta no Espaço Hall - Divulgação

Bruno e Marrone se apresenta no Espaço HallDivulgação

Publicado 06/04/2024 15:29

Rio - Não tem desculpa para ficar em casa neste fim de semana. Tem programa para todos os gostos e bolsos, como shows, exposições e até exibição de filme infantil. Para quem gosta de sertanejo, a dica é curtir o show de Bruno & Marrone, no Espaço Hall, na Zona Oeste do Rio, neste sábado. A dupla promete embalar o público ao som de seus maiores sucessos. No mesmo dia e região, Thiaguinho sobe ao palco do Qualistage, mais uma vez, para apresentar o show de sua nova turnê.

fotogaleria

Na Zona Sul, L7NNON agita a galera no evento "TIM Music Noites Cariocas", no Parque Bondinho Pão de Açúcar, na Uca, nesta noite. Cria de Realengo, o rapper não vai deixar ninguém parado ao som dos hits "Freio da Blazer", "Abre a Porta", "Algumas Frases" e "Perdição". O show de abertura fica por conta da cantora Catha. Já Jorge Vercillo celebra três décadas de uma carreira no palco do Vivo Rio, no Flamengo. O espetáculo promete ser uma viagem emocionante através do tempo.

Entre as opções para a criançada está o espetáculo gratuito "Peça: Jazz, Bebê!", um projeto musical com novos arranjos, musicalidade e as cantigas infantis, no Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro (MHC), na Gávea. No mesmo esquema 0800, rola no "Concertinhos de Eva", na Casa Museu Eva Klabin, o show gratuito “A tuba e suas possibilidades”, com o objetivo de aproximar as crianças da impactante sonoridade da tuba. Para quem puder desembolsar uma graninha, o circo Vostok, de Diego Hypólito, ginasta brasileiro, segue no Park Shopping Campo Grande.

Confira a programação completa:

Shows



Sergio Coelho e Trio interpretam Gonzaguinha e Fagner

Sábado, às 17h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 25



Sombrinha

Sábado, a partir das 18h

Local: Casarão do Firmino

Endereço: Rua da Relação, 19, na Lapa

Entrada colaborativa



Chororosambô

Sábado, às 19h

Local: West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: Grátis



Bruno & Marrone

Sábado, a partir das 20h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna 5850 – Rio de Janeiro - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 50



Jorge Vercillo

Sábado, às 21h - (a casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$ 90 (meia)



Banda Cyrus

Sábado, às 21h

Local: Areninha Carioca Renato Russo

Endereço: Parque Poeta Manuel Bandeira s/no, Cocotá, Ilha do Governador

Ingresso: a partir de R$25



Thiaguinho

Sábado, às 22h (a casa abre 2h antes)

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 90 (meia)



L7NNON - Tim Noites Cariocas

Sábado, a partir das 21h30

Local: Parque Bondinho Pão de Açúcar

Endereço: Av. Pasteur, 520 - Urca, Rio de Janeiro - RJ

Ingresso: a partir de R$ 180



Henrique Bonna e Ávaro Fusco

Domingo, às 11h

Local: Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro (MHC)

Endereço: Est. Santa Marinha s/no, Gávea

Ingresso: Grátis



Espetáculos



Mão – Translação da casa pela paisagem

Sábado, às 16h

Local: Teatro de Guignol da Tijuca

Endereço: Praça Comandante Xavier de Brito s/n°, Tijuca

Ingresso: Grátis



Stand-up “Pimentaverso”, de João Pimenta

Sábado, às 20h

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 25



Incisão

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Ruth de Souza

Enderço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: a partir de R$15



Repertório N2

Sábado, às 16h30

Local: Centro de Arte Hélio Oiticica

Endereço: Rua Luís de Camões 68, Praça Tiradentes, Centro

Ingresso: Grátis



Pele

Sábado, às 19h, e domingo, às 18h

Local: Espaço Cultural Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, ao lado do no 292, Humaitá

Ingresso: a partir de R$ 20



Entre Franciscos, o papa e o santo

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Domingos Oliveira - Planetário do Rio de Janeiro

Endereço: Av. Padre Leonel Franca 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 30



Quem Tem Medo de Olga del Volga?

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 15



Peça: Jazz, Bebê!

Domingo, às 14h

Local: Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro (MHC)

Endereço: Est. Santa Marinha s/no, Gávea

Ingresso: Grátis



Mais opções

AquaRio

Sexta-feira, das 9h às 17h (entrada circuito ate as 16h), sábado e domingo, das 9h às 18h (entrada circuito ate as 17h)

Endereço: Praça Muhammad Ali - Via Binário do Porto, s/n - Gamboa

Ingresso: a partir de R$75



BioParque do Rio - Zoológico

Sábado e domingo, das 9h às 17h (entrada no circuito de visitação até às 16h)

Endereço: Quinta da Boa Vista S/n- São Cristóvao

Ingresso: a partir de R$ 24,75





Maquete de Lego do Rio de Janeiro

Sábado e domingo, das 10h às 18h

Local:Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas 5300, Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis



Flash Day Tattoo - Sorvetes Kibon gratuitos

Sábado e domingo, das 11h às 17h

Local: Quiosque Alalaô (próximo ao posto 8 em Ipanema) e a Ginga (na altura do posto 1, no Leme)

Grátis



Jump Around, o maior castelo inflável da América Latina

Sábado e domingo, das 15h às 21h

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: R$ 49,90



Circo Vostok

Sábado e domingo, às 16h30 e 19h30

Local: Park Shopping Campo Grande

Endereço: Estrada do Monteiro, 1200. Campo Grande

Ingresso: a partir de R$ 25

Oficina “Arte e Natureza”

Domingo, às 9h30

Local: Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro (MHC)

Endereço: Est. Santa Marinha s/nº, Gávea

Ingresso: Grátis



Exibição do filme “Kung Fu Panda 4”

Domingo, às 15h

Local: CineCarioca Nova Brasília

Endereço: Praça Nossa Senhora de Fátima, Rua Nova Brasília s/nº, Bonsucesso

Ingresso: a partir de R$5



Concertinhos de Eva - Show 'A tuba e suas possibilidades'

Domingo, às 16h

Local: Casa Museu Eva Klabin

Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 2480 - Lagoa

Ingresso: Grátis