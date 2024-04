Fabio Porchat e Samdy fazem par romântico no filme Evidências do Amor - Reprodução de vídeo

Publicado 09/04/2024 06:00

Rio - Considerado um hino por muitos brasileiros, a música "Evidências", sucesso na voz de Chitãozinho e Xororó e composta por Paulo Sérgio Valle e José Augusto, inspirou o filme "Evidências do Amor", que estreia nesta quinta-feira (11), em todos os cinemas do país. Protagonizada por Fabio Porchat e Sandy, a comédia romântica conta a história de Marco Antônio e Laura, que se conhecem em um karaokê, cantam o hit sertanejo juntos e se entregam ao amor. Contudo, com o passar do tempo, a relação se desgasta e chega ao fim. Um ano após o término, Marco nota que sempre volta às situações do passado quando ouve a música que os uniu e fará de tudo para acabar com essa 'maldição'.

Dirigido por Pedro Antonio, o longa-metragem marca o retorno de Sandy como atriz após dez anos, e Fabio teve uma parcela de culpa nisso, já que foi ele quem sugeriu a cantora para ser a estrela do audiovisual. "Foi muito legal contracenar com a Sandy. Quando eu recebi o convite, lembrei de uma entrevista dela dizendo que ninguém a chamava mais para atuar. Liguei para o Pedro e falei que era ela a nossa protagonista. Ele topou e ela aceitou", recorda ele, que revela uma história de bastidor.

"No primeiro dia, quando chegamos no set e olhamos para Sandy, pensamos: 'Meu Deus, e se ela for a pior atriz do mundo?'. A gente ficou com uma cara de pavor! Mas quando ela começou a passar o texto, a falar... A Sandy é tão maravilhosa, graciosa, era gostoso ver ela em cena. Ela é muito legal, estudiosa, chegava com o roteiro todo decorado, se preparava muito, estudava. As pessoas vão torcer para a gente nesse filme, porque vão acreditar neste casal. A gente conseguiu mostrar para as pessoas que a gente se gosta".

Em um trecho do trailler, já divulgado, Laura questiona Marco: "Você é o que ama mais ou o que ama melhor?". Ele responde que é do tipo que 'ama mais, definitivamente mais'. Mas e o Fabio, qual opção escolheria? "Ah, sou o que ama mais e melhor, com certeza. Quando estou em um relacionamento, quero ser o melhor possível para aquela pessoa", conta o namorado de Priscila Castello Branco.

Vai ser difícil não cantarolar "Evidências" nos cinemas, já que é a música que envolve a trama do casal. Fabio confessa que teve o receio de as pessoas ficarem saturadas de ouvir a canção no filme. "Estava lendo o roteiro e pensava: 'Será que vai chegar no fim do filme e as pessoas não vão mais aguentar ouvir 'Evidências?' Mas ela (a música) é tão boa, que é quase uma ópera. É uma música grande. Trazê-la para o filme foi trazer um Brasil inteiro", acredita.

E por falar na canção, Fabio confirma que já cantou muito o sucesso em karaokês. "Eu diria que fui o percursor do Karaokê. Com 15, 16 anos, eu cantava muito com a minha mãe. Era "Mal Acostumado", "Alma Gêmea", me especializei em Alejandro Sanz e Sandra Rosa Madalena. 'Evidências' a gente cantava no fim do karaokê. Eu adorava, gosto até hoje", diz.

Questionado sobre uma música ou ritmo que marcou sua vida, o humorista é ligeiro. "Axé. Me lembra muito da minha adolescência, ali entre 1995, 1996. Artistas como Ivete, Araketu, Banda Eva... foi uma fase muito divertida e marcante".

Amizade

A sintonia entre Fabio e Sandy foi tão boa que se estendeu para fora das telonas. Os artistas se tornaram amigos. "Quando acabou as gravações, pensei: 'Nunca mais vou ver a Sandy'. E, pelo contrário, a gente se fala sempre. Ela viajou recentemente para a Dinamarca, dei uma dica de restaurante, consegui uma reserva para ela. A gente criou um laço bem legal, a gente brinca. Ela ama o "Que História é Essa Porchat?", me manda mensagem... Foi ela quem costurou a ida do Junior, seu irmão, no programa, por exemplo".

A nova temporada da atração, inclusive, está no ar e pode ser conferida no GNT, às terças, às 21h45. "Eu apostava muito nesse programa, estava com esse feeling (sentimento) bom. Não imaginei que seria tão bom quanto foi, que daria tão certo", confessa Fabio. A partir do dia 17, o programa também será exibido na TV Globo, logo após o Futebol. "Foi pensado para o GNT, e foi para TV aberta. Meu medo era se na TV aberta ia funcionar. Ali só tem histórias. Contudo, o brasileiro gosta das histórias. As pessoas estavam precisando desse programa leve. E caiu nas graças do público".

Sucesso de público

No teatro Multiplan, na Zona Oeste do Rio, Fabio arranca boas risadas do público com o espetáculo "Histórias do Porchat", em que conta algumas vivências curiosas e engraçadas de viagens. O sucesso é tanto que a peça segue até julho no local. "Eu estou muito feliz com essa receptividade. A gente poder ver que ainda tem gente querendo assistir a peça, que tem o maior 'boca a boca'... É maravilhoso demais", afirma o ator, que já conheceu 68 países. "E vou conhecer mais uns 40. Tem uns países fáceis que eu nunca fui, por exemplo, a Bélgica, Canadá. Vou para a Hungria com o meu pai agora no meio do ano".

Celebridades como Antonio Fagundes, Fernanda Montenegro e Gilberto Gil já conferiram o espetáculo. "Quando soube que essas pessoas estavam lá pra me assistir, pensei: 'acho que cheguei lá'. E não deu medo de subir no palco, ao contrário, a vontade é de subir lá e mandar muito bem. E quando a Fernanda está na plateia, você percebe o quanto de palavrão você fala", diverte-se.

'Agora é que São Elas'

Fabio também dirige a comédia "Agora é que São Elas", com Maria Clara Gueiros, Júlia Rabello e Priscila Castello Branco, em cartaz no Teatro dos Quatro, na Gávea. "Tem sido maravilhoso. Falei para elas desde o início para a gente se divertir com esse espetáculo, é uma coisa leve. É uma comédia de esquetes, com reflexões sobre sociedade, política e comportamento, e o carioca ama esse formato. Peguei textos meus lá das antigas, da época que eu era estudante da CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), com o Paulo Gustavo, e trouxe de volta", recorda ele, que se emocionou ao lado das amigas e da namorada na estreia da peça, no último sábado.