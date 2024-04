Greg em Todo Mundo Odeia o Chris - Foto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 08/04/2024 21:55 | Atualizado 08/04/2024 22:15

Veio aí! Vincent Martella, o Greg de "Todo Mundo Odeia o Chris", virá ao Brasil pela primeira vez após uma bem-sucedida campanha de fãs na web. A confirmação aconteceu depois de um mutirão para aumentar os seguidores do ator no Instagram. Martella é uma das atrações confirmadas da feira de cultura pop "Imagineland" em junho, em João Pessoa, na Paraíba.

Durante três dias, o melhor amigo de Chris vai palestrar, dar autógrafos e tirar fotos com o público. A iniciativa online elevou os seguidores de Vincent de 800 mil para 5,2 milhões em apenas cinco dias, após ele publicar uma foto com os dizeres "Eu sou famoso no Brasil" em uma camisa.

Após as postagens, uma tiete pediu ao astro para visitar o Brasil e ele respondeu: "Eu quero ir! Se alguma convenção de quadrinhos me contratar, eu vou!". Peter Jordan, criador do canal "Ei Nerd" e do "Imagineland", aproveitou a deixa e o convidou.



A seção de comentários da publicação teve declarações entusiasmadas: "O brasileiro quando quer levantar alguém, não há quem segure!", e "Cara, o Brasil ta tão na sua", fazendo alusão a um bordão do seriado.

Até o governador da Paraíba, João Azevêdo, entrou na brincadeira em sua conta oficial do X (antigo Twitter) convidando o eterno Greg a "comer muito cuscuz":

Estamos te esperando pra comer muito cuscuz e ver o primeiro nascer do sol das Américas, @vince_martella. Vem simbora pra Paraíba! https://t.co/1LKM90Ya87 — João Azevêdo (@joaoazevedolins) April 6, 2024

Apesar de "Todo Mundo Odeia o Chris" ser um das séries mais amadas do país, poucos atores vieram ao Brasil. Uma das exceções é Terry Crews que, além de interpretar o pai de Chris, protagonizou o filme "As Branquelas".

"Me lembro de quando fomos filmar 'Os Mercenários' no Brasil. Tive a chance de sentir esse amor. Sempre que eu saía do hotel para filmar no Rio, juntava uma multidão. Eu ia correr na praia e as pessoas me seguiam. Eu sentia muito amor. Parece uma casa longe de casa. Eu poderia morar no Brasil fácil", disse Terry Crews em 2010.