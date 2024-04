Trailer exibe cenas do sequestro de Silvio Santos, interpretado por Rodrigo Faro - Divulgação

Trailer exibe cenas do sequestro de Silvio Santos, interpretado por Rodrigo FaroDivulgação

Publicado 09/04/2024 13:14 | Atualizado 09/04/2024 13:33

Rio - O trailer oficial do filme sobre Silvio Santos foi divulgado nesta terça-feira (9), exibindo cenas tensas que recriam o sequestro do apresentador, interpretado por Rodrigo Faro. O crime retratado no longa-metragem aconteceu no dia 30 de agosto de 2001, quando o empresário foi mantido refém por oito horas na própria casa por Fernando Dutra Pinto, que havia sequestrado Patrícia Abravanel, filha de Silvio, dias antes.





Dirigido por Marcelo Antunez, o longa narra os bastidores do sequestro do dono do SBT, mostrando fatos que nunca foram contados. No trailer, Faro aparece contracenando com Johnnas Oliva, que vive o sequestrador, e Paulo Gorgulho, como o policial que faz as negociações.



As Dirigido por Marcelo Antunez, o longa narra os bastidores do sequestro do dono do SBT, mostrando fatos que nunca foram contados. No trailer, Faro aparece contracenando com Johnnas Oliva, que vive o sequestrador, e Paulo Gorgulho, como o policial que faz as negociações.As primeiras imagens do filme Silvio , que tem estreia prevista para o dia 5 de setembro, foram divulgadas no dia 2 de abril, incluindo o pôster e um teaser de 40 segundos da produção.