Publicado 10/04/2024 13:40

Rio - O cantor canadense Daniel Caesar surpreendeu os fãs, nesta quarta-feira, ao anunciar um show no Rio de Janeiro no próximo mês. Dono dos sucessos "Best Part", "Get You" e "Always", o artista se apresentará no Vivo Rio, no dia 17 de maio. Em solo brasileiro, ele também leva o show da turnê "Superpowers World Tour" para um festival no Parque Ibirapuera, em São Paulo, no dia 19.

Os fãs do cantor e compositor vibraram com a notícia."Eu to em completo surto após saber do Daniel Caesar no Brasil", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Daniel Caesar no Rio de Janeiro mês que vem. Eita, Brasil", afirmou outro. "Daniel Caesar no Rio de Janeiro. Fui eu que pedi, sim", comemorou uma terceira pessoa.

A venda de ingressos do show do Rio de Janeiro para o público geral estará disponível a partir desta sexta-feira, começando às 10h online e às 12h na bilheteria oficial. A entradas custam a partir de R$ 170.

Daniel é um dos artistas dos 10 artistas canadenses mais transmitidos de todos os tempos no Spotify, com mais de 20 milhões de ouvintes mensais na plataforma e 1,6 milhão de assinantes no YouTube.