Zeca Pagodinho vira troféu no Festival de Cinema de XerémDivulgação

Publicado 11/04/2024 10:33 | Atualizado 11/04/2024 10:51

Rio - O cantor Zeca Pagodinho será homenageado no Festival de Cinema de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, cuja primeira edição acontece entre os dias 8 e 11 de maio de 2024. O evento vai premiar artistas com o troféu que leva o nome do músico.

Idealiado pelo artista paraibano Bejamim Carlos dos Santos, o Troféu Zeca Pagodinho é moldado em cera e traz o ícone do samba com uma vara de boom ns mãos, em referência ao universo cinematográfico. O prêmio será entregue aos vencedores nas categorias da Mostra Competitiva Nacional de Curtas, Mostra Competitiva Fluminense e Baixada de Curtas, e Mostra Competitiva Cinema Leva Eu de CurtasO festival terá ainda um prêmio em homenagem à Edna Fuji, atriz e personalidade do cinema e teatro brasileiro. Os vencedores ganharão prêmios no valor de R$ 10 mil em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da empresa NAYMOVIE, válido por um ano do qual será escolhido pelo Júri Técnico do Festival.O 1º Festival de Cinema de Xerém contará com programação que inclui exibição de filmes, oficinas, marsterclasses e encontros com realizadores. Com direção geral de Sérgio Assis, direção executiva de Emerson Rodrigues e direção de programação de Monica Trigo, o evento é realizado pela Escola Brasileira de Audiovisual (EBAV) em parceria com o Instituto Zeca Pagodinho.