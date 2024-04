Deadpool & Wolverine - Reprodução

Deadpool & WolverineReprodução

Publicado 11/04/2024 19:58

Rio - A Disney divulgou, nesta quinta-feira (11), o calendário atualizado de todos os filmes dos estúdios pertencentes à empresa com lançamento em 2024. O anúncio se deu durante a CinemaCon, uma das maiores conferências da indústria de cinema em Los Angeles, Califórnia, contando com diversos estúdios, profissionais e artistas.

Nove longas serão lançados até dezembro e, destes, seis são sequências de franquias já conhecidas, como "Moana 2" e "Divertida Mente 2". Veja:

- Planeta dos Macacos: O Reinado - 10 de maio

- Young Woman and the Sea - 31 de maio

- Divertida Mente 2 - 14 de junho

- Kinds of Kindness - 21 de junho

- Deadpool e Wolverine - 26 de julho

- Alien: Romulus - 16 de agosto

- A Real Pain - 18 de outubro

- Moana 2 - 27 de novembro

- Mufasa: O Rei Leão - 20 de dezembro

CinemaCon 2024 em Los Angeles Foto: Reprodução

Os inéditos, que ainda não tèm tradução no Brasil, são: "Young Woman and The Sea", "A Real Pain" e "Kinds Of Kindness", drama do diretor Yorgos Lanthimos, responsável por "Pobres Criaturas", que concorreu ao Oscar 2024 de "Melhor Filme".

As datas divulgadas são referentes às exibições nos cinemas americanos, e servem apenas de base para o lançamento no Brasil. Confira o trailer de Planeta dos Macacos: O Reinado: