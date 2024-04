Bar do Zeca Pagodinho oferece feijoada no Dia de São Jorge - Vitor Faria / Divulgação

Bar do Zeca Pagodinho oferece feijoada no Dia de São JorgeVitor Faria / Divulgação

Publicado 22/04/2024 06:00 | Atualizado 22/04/2024 07:07

Rio - Nesta terça-feira (23), os cariocas comemoram o Dia de São Jorge. O feriado no estado promete muita diversão, recheada com as tradicionais feijoadas em homenagem ao Santo Guerreiro. Confira alguns dos eventos que prometem agitar a Região Metropolitana do Rio.

Às 8h46 desta terça-feira (23) começa a concentração do Trem do Samba, na Central do Brasil. A partida do trem do ramal Saracuruna rumo a Olaria está programada para 11h09. Por lá, o público seguirá para a Travessa Pixinguinha e depois até a Praça Ramos Figueira - Reduto Pixinguinha. No caminho, haverá homenagens a personalidades do ritmo. A entrada é o custo normal do bilhete da SuperVia.Restaurantes e bares do polo gastronômico de Santa Teresa vão promover o Circuito de Caldinhos, preparados com diferentes ingredientes e acompanhados de uma dose de cachaça, além das tradicionais feijoadas e muitas atrações musicais.Participam do evento, que começou no sábado (20), o Bar da Encruza, Adega do Pimenta, Bar do Mineiro, Armazém São Joaquim, Simplesmente, Café do Alto, Mô Café, Nega Tereza Bar, Aprazível, Restaurante Térèze, Tribas, Favela Hype e Solar do Mirante.A escola da Vila Vintém vai comemorar com uma superfesta. Os festejos para celebrar o dia do padroeiro da Vermelha e Branco da Zona Oeste terão início às 8h30, com missa em ação de graças, na quadra da escola. A partir das 13h, acontece a feijoada acompanhada de várias atrações.A abertura fica por conta do grupo PegaBlack. Em seguida, terá o show com o Samba de Caboclo. Logo depois, a UPM fará a apresentação de sua equipe oficial para a estreia no Grupo Especial e um grande show com os segmentos do Boi Vermelho concluirá o evento.A entrada com direito a feijoada custa apenas R$ 25 e R$ 10 sem feijoada. Componentes com a carteirinha da escola não pagam até às 15h.A Viradouro vai promover, a partir das 14h, a tradicional feijoada na quadra da escola, com várias atrações, incluindo a Portela. No evento, mestre Ciça, líder da bateria da atual campeã do Carnaval, vai receber o portelense Nilo Sérgio e os ritmistas da Tabajara do Samba. A programação inclui ainda shows o Grupo Arruda e da cantora Mariana Braga, além do DJ Fernando Falcão.O ingresso custa R$ 30 e pode ser comprado antecipadamente na secretária da quadra, que fica na Avenida do Contorno, 16, no Barreto, Niterói. O prato de feijoada, servido até 17h, sai por R$ 25. A classificação etária é 6 anos, com menores acompanhados por responsáveis.A Imperatriz Leopoldinense vai homenagear o dia de São Jorge com uma festa na quadra com uma feijoada com show de Mumuzinho. Além do cantor, haverá o som do DJ Peyper, do Grupo Segura Nega, e apresentação do Pagode do Mestre Lolo e de todos os segmentos da verde, branco, e ouro da Zona da Leopoldina.As mesas do evento já estão esgotadas, e os camarotes disponíveis, nas últimas unidades. Os portões abrem às 13h, e a venda de ingressos acontece pela plataforma SYMPLA. A quadra da Imperatriz Leopoldinense fica na Rua Professor Lacé, 235, em Ramos.A Unidos de Vila Isabel ai receber Jorge Aragão na homenagem ao Dia do Santo Guerreiro, além dos grupos Galocantô e Bom Gosto, e do DJ Bacalhau. A pista individual custa R$ 20 e a dupla R$ 35. Os ingressos são vendidos pelo site SYMPLA.Mingo Silva, André Jamaica e a Cozinha da Rosa se reúnem para fazer uma feijoada com muito Axé! Será na Rua Nicarágua, 26, em Itaipu, Niterói, ao lado do Colégio Plus. A feijoada começa às 13h e o samba às 15h. O evento com feijoada e samba custa R$ 50, antecipados, e R$ 60 no dia do evento.O grupo é formado por Bruno Campos, no violão, Daniel Boechat, na percussão, Philipe Ornelas, no cavaquinho, e Raphael Lagoas, também na percussão.A partir das 12h desta terça-feira, o Labrise Beach Club, em Piratininga, Niterói, servirá uma feijoada com tudo que é de direito: carnes nobres, couve, torresmo, aipim, purê de abóbora, farofa, laranja e arroz. O valor é R$ 120, para duas pessoas ou R$ 70, individual.Além da comida especial, o espaço vai promover o show do cantor niteroiense Lira, com seu repertório com clássicos do Nordeste Brasileiro, como Alceu Valença, Geraldo Azevedo, João do Vale, Zé Ramalho entre outros.As unidades de Vogue Square, na Barra da Tijuca, de Jacarepaguá e de Nova Iguaçu vão comemorar a data com um buffet livre de feijoada, open bar de chopp e muito mais. Tudo ao som de muita música. Os eventos começam às 13h.O Bar do Zeca Pagodinho recebe o grupo Vou pro Sereno com abertura do Grupo Arruda na unidade do Vogue Square; a banda Caju pra Baixo com abertura de Gabriel da Mocidade em Jacarepaguá; e a banda Pique Novo com abertura do grupo Somente Hoje em Nova Iguaçu.O Cordão do Bola Preta promove uma grande feijoada, com muita música e participação da Tia Surica, presidente de honra da Portela. O evento acontece entre 12h e 18h na sede do Bola Preta, que fica na Rua da Relação, 3, no Centro do Rio.