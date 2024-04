Chef Erick Jacquin - Reprodução / Instagram

Publicado 23/04/2024 18:23 | Atualizado 23/04/2024 18:35

Rio - O chef de cozinha francês Erick Jacquin publicou nesta terça-feira (23) nas redes sociais um vídeo curioso no qual comenta sobre clientes que vão ao seu restaurante, o 'Les Présidents', em São Paulo, de chinelo, bermuda e regata, roupas que considera mais adequadas para ir à praia, e não a um restaurante.

"Por que vocês vão no meu restaurante de regata, bermuda e chinelo? Vocês acham que é legal ir à praia de terno e gravata? E vocês fazem a mesma coisa comigo", disse ele, com o sotaque francês marcante. Em seguida, caiu no mar de terno e gravata laranja para chamar a atenção para o "absurdo".



"Muitas mulheres bonitas lá, você de regata, bermuda feia, chinelo, tudo cabeludo, boné… Ah, pelo amor de Deus, isso é roupa de ir na praia. É a mesma coisa. Você acha que a gente vai à praia desse jeito? Não. Então, a gente não vai num restaurante de bermuda, chinelo e boné. Cada lugar tem as roupas que você deve usar para frequentar, aqui é de bermuda e chinelo, no Lés Presidentes é de terno. Pode ser sem gravata, mas é bonito".

Os comentários do Instagram mostram opiniões dividas. Enquanto uma seguidora afirma que "Isso se chama boas maneiras e educação. Não é porque tem dinheiro que pode entrar vestindo o que quer nos lugares", outra defende que Jacquin é elitista e não está na França: "Cada país tem sua cultura. Lide com isso".