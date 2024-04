Marcelo Tas e Blogueirinha - Anna Coutinho

Marcelo Tas e BlogueirinhaAnna Coutinho

Publicado 24/04/2024 11:09

Rio - A Blogueirinha, personagem vivida pelo ator Bruno Matos, vai entrar para o mundo da teledramaturgia. Foi o que a artista falou em entrevista ao programa "Provoca", da TV Cultura, exibido na noite desta terça-feira (23).

"Eu tenho um projeto como atriz para fazer uma grande personagem. Uma novela. Uma protagonista, e as pessoas vão gostar muito, certeza. Vão se identificar muito", disse a apresentadora do programa "De frente com a Blogueirinha".

fotogaleria

A personagem de Bruno Matos fez sua primeira aparição em 2016, no YouTube, e é conhecida pelo seu humor diferenciado. A artista diz que já passou por algumas dificuldades nas primeiras entrevistas. No entanto, não considera suas perguntas ácidas e provocativas, e afirma que só fala a verdade que às vezes não era para ser dita.



Na entrevista, ela também contou outra meta para o futuro. "Eu tenho um sonho de ser uma apresentadora reconhecida internacionalmente, mas para isso eu sei que tenho que estudar".