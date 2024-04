Fabiana Justus - Reprodução/Instagram

Fabiana JustusReprodução/Instagram

Publicado 24/04/2024 09:17

Rio - Fabiana Justus, de 37 anos, revelou nesta terça-feira (23) que seu doador de transplante de medula óssea é estrangeiro. A influenciadora digital abordou o assunto quando questionada por internautas sobre se ela entrou em uma fila específica para o procedimento.

Ela afirmou que não existe uma fila específica para o transplante de medula óssea, como acontece com os de órgãos. "Não existe fila, porque o órgão sólido ele pode servir para várias pessoas um órgão. A medula óssea tem que ser compatível com uma pessoa", disse ela.

"Você se cadastra como doador e aí quando as pessoas fizerem teste de compatibilidade uma pessoa vai ser compatível com você como doador. Então, não tem fila, todo mundo vai, o cadastro está lá", explicou. Na sequência, compartilhou que seu doador é de fora do Brasil e um homem.

"No meu caso encontraram fora do Brasil. A única informação que tenho é que de fora do Brasil e que é um homem", acrescentou. Ela mencionou que há países que não permitem o contato entre doador e receptor, mantendo o anonimato.



Além disso, Fabiana mencionou que sua família inicialmente fez testes para encontrar um doador compatível entre os parentes, mas a compatibilidade foi de 50%. Portanto, a busca continuou até encontrarem um doador 100% compatível.