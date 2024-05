Thiago Catarino e Michel Blois - Felipe O'neill

Publicado 03/05/2024 16:24

Rio - Os interessados na arte têm até o próximo domingo (12) para conferir o espetáculo "O Que Vão Dizer de Nós", adaptação LGBTQIAPN+ do clássico "La Ronde", no teatro Teatro Sérgio Porto, no Humaitá, Zona Sul do Rio.

A peça é estrelada pelos atores Michel Blois e Thiago Catarino, que se revezam interpretando dez personagens. "Queremos essa peça com bastante tesão, suor, muito beijo na boca, gemidos de prazer, tudo que existe nas nossas vidas, então é pra ir com sede de acontecimento, sempre procurando um nó para provocar certo estranhamento", diz Catarino.

A diretora Luisa Friese dá detalhes sobre o processo criativo e a adaptação feita. "Quando comecei a conceber o projeto, entendi que seria muito mais importante para a atualidade fazer a peça com um casal de homens, substituindo assim a costumeira heteronormatividade imposta pela sociedade em geral", conta a responsável do espetáculo.Miwa Yanagizawa, que também dirige a apresentação, relatou os desafios pessoais e profissionais para combater a heteronormatividade. "Eu mesma me vejo atualizando o meu olhar para quebrar esses parâmetros discutidos na peça, tanto na minha vida, quanto para o palco", revelou.

Serviço

O Que Vão Dizer de Nós

Data: 19/04 a 12/05

Quinta a sábado - 20h / Domingo - 19h

Teatro Sérgio Porto. Rua Visconde de Silva s/n, ao lado do nº 292, Humaitá.

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Ingressos na bilheteria e online

Classificação: 18 anos

Duração: 90 min.