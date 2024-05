Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco - Pino Gomes / Divulgação

Publicado 14/05/2024 06:00

Rio - Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco têm arrancado boas gargalhadas do público com o espetáculo "Agora É Que São Elas!", que fica em cartaz até o fim de julho, no Teatro dos 4, na Zona Sul do Rio. Na peça, escrita e dirigida por Fábio Porchat, as atrizes protagonizam esquetes que retratam situações cotidianas e manifestam críticas e reflexões sobre sociedade, política e comportamento, além de se transformarem em 20 personagens, entre femininos e masculinos.

"É desafiador, mas, ao mesmo tempo, bem legal. O texto é tão bem escrito que o personagem já está lá, é só a gente ter a compreensão correta do que o Fábio está falando. O texto é quase autoexplicativo, precisa de boas comediantes para fazer e, modéstia a parte, nós temos isso (risos). Esse formato de esquetes é mais ágil e mais dinâmico, sim. Isso é um estilo que eu estava há muito tempo sem fazer e morria de saudades. Tem que ter um tempo bem afiado na cabeça. Nos ensaios a gente revisitou isso e já reacendeu tudo nas nossas cabeças", diz Maria Clara.

Porchat misturou textos recém-criados e com outros escritos em 2004 e 2005, mas que continuam bem atuais. Na época, Porchat era estudante da CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), no Rio, e chegou a encenar alguns deles ao lado de Paulo Gustavo, que morreu em 2021, aos 42 anos, em decorrência de complicações da covid-19.

Júlia, então, entrega uma curiosidade. "Eu assisti essa peça do Porchat com o Paulo Gustavo há quase 20 anos. Nessa época, eles me chamaram para produzir o 'Infraturas', que era o nome do projeto. Dois meninos, eu também era muito nova e trabalhava como produtora. Não pude fazer porque estava com outro trabalho. E agora estou aqui, 20 anos depois, atuando. Quando o Fábio me ligou, eu falei: 'Não acredito. Como o mundo dá voltas'. Quando fomos ler a peça, relembrei de vários momentos. Foi um resgate daquele tempo. Fiquei muito feliz, pois, desde que li pela primeira vez, gostei muito dos esquetes e depois dos textos novos que o Fábio trouxe. Eu brinco que ele tem uma gaveta infinita de textos. É impressionante a capacidade dele em criar novas situações", acredita.

Para as atrizes é difícil eleger um esquete favorito. "Me identifico com todos. Cada semana tenho um preferido. Eu sempre digo que se você não for um pouco de cada personagem você conhece alguém que seja", declara Priscilla. "Eu adoro todos, não escolheria nenhum preferido, e a plateia ama", dispara Gueiros. Julia concorda com as colegas de trabalho, mas enumera alguns: "Difícil dizer um esquete preferido. Depende do dia, mas acho que em todos você se reconhece. Se você não passou por alguma situação, alguém conhecido já passou. Tem uma que eu faço e adoro, a 'Supersticiosa'. Quem não tem uma superstiçãozinha?!", questiona a atriz.

"Também tem o 'Anjo do Constrangimento'. Quem nunca passou por um constrangimento? Tem outro que gosto muito, que a Priscila faz, a 'Mulher Maravilha'. Acho muito maravilhoso, pois todas nós mulheres temos que ser um pouco mulheres-maravilhas. Estamos todas um pouco cansadas, né? Bom, não quero dar spoiler. Acho muito difícil, de alguma forma, não se identificar com algum, ou todos", frisa a humorista.

Em um deles, Maria Clara interpreta uma mãe que fala abertamente sobre sexo com a filha. Na "vida real", a atriz diz que esse assunto não é tabu entre ela e os filhos João e Bruno, frutos de seu casamento com Bernardo Jablonski, que faleceu em 2011. "Converso demais desde sempre. Acho que tenho um problema que é o contrário das mães mais tradicionais. Ao invés de certos assuntos serem um tabu, pelo contrário, eu tenho necessidade de esmiuçá-los. Converso sobre tudo com os meus filhos desde que eles têm 10 anos de idade. Eles até acham que eu falo demais e que certas coisas nem precisam ser tão discutidas, mas eu acredito sempre no diálogo", entrega.

'Ele ama teatro, assim como eu'

Namorada de Fabio Porchat, Priscila Castello Branco revela como é ter uma relação mais próxima com o humorista, que é diretor do espetáculo. "Está sendo ótimo. Eu tenho falado muito sobre esse trabalho e tenho ele para conversar sem cansar. Eu confio muito nele. Então, estou aberta para todas as direções. O Fábio é daqueles diretores que sempre está mudando alguma coisa, melhorando uma piada, adicionando um texto e é bastante exigente. Outro dia, à noite, ele mandou uma mensagem no grupo: 'achei uma nova piada para acrescentar no terceiro esquete'. Ele é muito envolvido e a gente adora", diz ela, que lembra do dia em que leu os textos antigos do amado ao revelar a motivação para topar o convite de fazer a peça.

"Um dia falei pro Fábio que deveríamos fazer uma peça. Ele ama teatro, assim como eu. Conversamos um pouco sobre o assunto, ele se animou. Dois dias depois me deu alguns textos, que ele tinha guardado no computador, para ler. Lemos juntos e rimos alto. Fiquei animadíssima! Quando ele me contou que eram textos de 19 anos atrás achei genial. E ele perguntou: 'e aí, vamos montar?!' Topei na hora".

Sucesso absoluto

Julia, Priscila e Maria Clara estão radiantes com o sucesso da peça entre o público. Famosos como Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, Heloísa Périssé e Dani Calabresa já estiveram na plateia do espetáculo. "O retorno do público está sendo inacreditável, as pessoas amam. No último mês, por exemplo, tinha uma espectadora que não parava de rir. É muito legal ver essa reação da plateia. Eu esperava que a peça fosse bem, mas estou surpresa, pois não esperava tanto", assume Maria Clara.

"Acho que essa parte tem sido a mais saborosa. A gente fica muito feliz em saber e ver esse retorno todo, de gostarem do espetáculo. Do jeito que está sendo não estava nem nos melhores planos. Alguns falam com a gente no final do espetáculo, que vão voltar e trazer alguém para assistir. Tem sido um privilégio. Eu quero poder desfrutar dessa experiência o máximo que for possível, estou muito feliz", comenta Júlia. "Recebo sempre mensagens no final da peça de pessoas dizendo que se divertiram muito, que ficaram com o queixo doído de rir e estavam precisando disso", completa Priscilla.

