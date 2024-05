Tichina Arnold como Rochelle na série "Todo Mundo Odeia o Chris" - Reprodução

Publicado 10/05/2024 17:38

Rio - A atriz americana Tichina Arnold, conhecida no Brasil pelo papel da matriarca Rochelle em "Todo Mundo Odeia o Chris", virá ao Brasil em julho para evento geek, que anunciou ela como atração na sexta-feira (10).

A convenção acontece no Centro de Eventos do Ceará, localizado na capital Fortaleza, de 12 a 14, e o painel da celebridade está marcado para 14 de junho, no domingo. No Instagram, os fãs pedem que a organização convidem também a dubladora brasileira da personagem, a carioca Guilene Conte.

Apesar de "Todo Mundo Odeia o Chris" ser um das séries mais amadas do país, poucos atores nos visitaram. Antes do "melhor amigo do carinha que mora logo ali", a exceção era é Terry Crews que, além de interpretar o pai de Chris, protagonizou o filme "As Branquelas".