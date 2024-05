Kinds Of Kindness, novo filme do diretor Yorgos Lanthinos, com Emma Stone e Willen Dafoe - Foto: Reprodução

Publicado 10/05/2024 21:58

Rio - Foi divulgado nesta sexta-feira (10) um pequeno teaser de "Kinds Of Kindness" cujo foco é atuação de Emma Stone, mostrando as diferentes emoções vividas no rosto da protagonista durante o longa.

Emma Stone is EXCITED. KINDS OF KINDNESS. In select theaters June 21st. #KindsofKindness pic.twitter.com/9jR3DyMni8 — Searchlight Pictures (@searchlightpics) May 10, 2024

As cenas rápidas mostrando o rosto da estrela alternam entre si junto à uma música de fundo que ela havia dançado em outro vídeo. A atriz retorna no novo projeto de Yorgo Lanthimoss, mesmo diretor de "Pobres Criaturas", pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 2023. Esta é a quinta colaboração dos dois.