Kinds Of Kindness, novo filme do diretor Yorgos Lanthinos, com Emma Stone e Willen DafoeFoto: Reprodução

Publicado 27/03/2024 21:15 | Atualizado 27/03/2024 21:18

O primeiro trailer do novo filme do diretor de "Pobres Criaturas", Yorgos Lanthimos, foi divulgado hoje (27). Intitulado "Kinds Of Kindess", cuja tradução livre seria "Formas de Gentileza", o vídeo curto conta com aparições de Jesse Plemon, Hunter Schaffer e Emma Stone, vencedora do Oscar de Melhor Atriz por interpretar Bella no último filme do diretor.

O filme estreia nos cinemas norte-americanos no dia 21 de junho, mas ainda não há previsão de estreia no Brasil. Além do trailer, foi divulgado que o longa é uma antologia — isto é, uma coleção de histórias —, que vai trazer três enredos diferentes.

Também estão no elenco Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie, além de Willem Dafoe, que atuou, junto com Emma Stone, no último filme do diretor. O longa-metragem será a quinta vez da atriz colaborando com Yorgos Lanthimos e a segunda parceria do ator com o diretor de "Pobres Criaturas".