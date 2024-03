Melhores momentos do Oscar 2024 - melhor filme - AFP

Melhores momentos do Oscar 2024 - melhor filme

Publicado 11/03/2024 07:55

Rio - O filme "Oppenheimer" confirmou seu favoritismo e foi o grande vencedor do Oscar de 2024, o prêmio mais importante do cinema nos Estados Unidos, que aconteceu na noite deste domingo (10), em Los Angeles. Com 7 estatuetas, a produção ganhou categorias de peso, como melhor filme, melhor direção para Christopher Nolan, ator para Cillian Murphy e ator coadjuvante, que ficou com Robert Downey Jr. Aliás, este foi o primeiro Oscar do ator, 31 anos após a sua primeira indicação.



O segundo longa a brilhar na noite de premiações foi "Pobres Criaturas", que fechou a noite com quatro troféus. Um dos prêmios foi para Emma Stone, como melhor atriz. As outras três estatuetas foram para maquiagem e cabelo, direção de arte e figurino.