Publicado 15/05/2024 10:13

Rio - Peguem suas varinhas! O título e fotos oficiais com Selena Gomez da sequência da série "Os Feiticeiros de Waverly Place", do Disney+, foi divulgado nas redes sociais, nesta terça-feira (14). A atração recebeu o nome de “Wizards Beyond Waverly Place”, que em tradução é "Feiticeiros Além do Tempo". A atriz e empresária, que dá vida a personagem Alex Russo, foi clicada ao lado de David Henrie, que interpreta seu irmão mais velho Justin Russo, no cenário do clássico laboratório de magia do seriado.

Os dois são produtores executivos do projeto, onde a dona da marca Rare Beauty fará participações especiais, enquanto o ator terá um papel de destaque. O elenco também será composto por Max Matenko ("Amor Platônico"), Janice LeAnn Brown ("Amor a Três"), Alkaio Thiele ("Spidey e Seus Amigos Espetaculares") e Mimi Gianopulos ("Vinho de Verão").



O seriado original foi transmitido pelo canal Disney Chanel, entre 2007 e 2012, além de um filme lançado em 2009 e um episódio especial em 2013. A atração também era estrelada por Jake T. Austin (Max Russo), Jennifer Stone (Harper Finkle), Maria Cannals-Barrera (Theresa Russo) e David DeLuise (Jerry Russo). Os fãs estão na expectativa que todos os personagens retornem na sequência.



A trama mostra a vida da família Russo, que aparentemente são típicos moradores de Nova York. No entanto, são feiticeiros, onde Alex, Justin e Max estão em treinamento de magia para disputarem quem será o único bruxo do núcleo familiar.



