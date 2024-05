Xógum: A Gloriosa Saga do Japão - Reprodução / Instagram

Xógum: A Gloriosa Saga do JapãoReprodução / Instagram

Publicado 17/05/2024 09:44

Rio - A série 'Xógum: A Gloriosa Saga do Japão', foi renovada para a 2ª e 3ª temporada, de acordo com um storie que o autor James Clavell compartilhou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (16). Ele publicou a informação em seu Instagram com uma sequência de "emojis" de aplausos.

fotogaleria

Por enquanto, as novas temporadas não possuem uma data definida para a estreia. É importante lembrar que a anterior demorou bastante tempo para ser feita. "Depois de mais de dez anos de produção, a incrível primeira temporada de Xógum chegou ao fim", escreveu James, comemorando a realização do trabalho.A primeira temporada estreou em 27 de fevereiro deste ano, e quebrou recordes de audiência no mundo inteiro, fazendo também muito sucesso no Brasil, onde é exibida pelo Star+ e Disney+.O seriado é uma adaptação do romance de James Clavell, do ano de 1975. A obra retrata o Japão em 1600, época das grandes navegações e das conquistas de novos territórios pelo mundo. Enquanto isso, o país passava por uma guerra civil, que definiria o século. Na história, Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) precisa de defender dos seus inimigos do Conselho de Regentes, que se unem contra ele, quando um misterioso navio vindo da Europa é encontrado abandonado em uma vila de pescadores próxima.Justin Marks e Rachel Kondo são os co-criadores, escritores e produtores executivos do seriado. Michaela Clavell é a produtora executiva, assim como Hiroyuki Sanada, que também dá vida ao personagem Yoshii Toranaga. Também fazem parte do elenco Cosmo Jarvis (John Blackthorne), Anna Sawai (Toda Mariko), Takehiro Hira (Ishido Kazunari), entre outros.