Flora Paulita, dubladora de Bridgerton, da NetflixReprodução

Publicado 20/05/2024 17:22

Rio - Flora Paulita, diretora de dublagem de "Bridgerton", da Netflix, lamentou não ter sido convidada para o evento da série que acontece nesta segunda-feira (20), no Theatro Municipal do Rio. No X, antigo Twitter, ela, que também dá voz a protagonista Penelope Featherington, interpretada por Nicola Coughlan, opinou sobre o possível motivo da situação.

"Gente, é óbvio que eu não fui convidada pro evento do 'Bridgerton'... Eu sou só dubladora da protagonista e diretora de dublagem da série, eles só convidam artistas de verdade, que é quem tem números de seguidores significativos e que entendem muito da série (mesmo nunca tendo feito conteúdo sobre)", afirmou.

"Não necessariamente isso acontece por causa do distribuidor, tá? Muitas vezes está relacionado as agências de marketing mesmo, até porque são setores diferentes lá dentro e a galera do time de dublagem da Netflix é muito bacana e sempre inclui os dubladores em ações, quando pode", disse.

Flora, então, recebeu o apoio dos internautas. "Bizarro que a indústria desconsidera dubladores como artistas sendo que todos percebem quando é uma pessoa que estudou dublagem fazendo o papel e quando é um ator/atriz cênico dublando", apontou uma pessoa. "Se só chamam artistas de verdade e não te convidaram, já cometeram um erro. Vocês dubladores, para mim, são tão artistas quanto aos atores a quem vocês dão as vozes", relatou outra. "Muita falta de respeito trazer os artistas pra cá e não levar os dubladores para conhecerem os atores", opinou um usuário da rede social.

Confira:

não necessariamente isso acontece por causa do distribuidor, tá?



muitas vezes tá relacionado as agências de marketing mesmo, até porque são setores diferentes lá dentro e a galera do time de dublagem da Netflix é muito bacana e sempre inclui os dubladores em ações, quando pode… — Flora Paulita (@florapaulita) May 20, 2024

Nicola Coughlan e Luke Newton, protagonistas de "Bridgerton", foram alguns dos nomes que marcaram presença no evento que promove a terceira temporada da série.