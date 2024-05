Anitta - Reprodução

AnittaReprodução

Publicado 22/05/2024 11:26

Rio - Anitta, de 31 anos, foi confirmada, nesta quarta-feira (22), como uma das atrações principais do festival "Rock the Mountain", que acontecerá em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, nos dias 09 e 10, 16 e 17 de novembro. A Poderosa se apresentará nos dois fins de semana do evento e promete empolgar o público ao som de seus maiores sucessos.

fotogaleria

"Um evento em meio à natureza, que preza pela diversidade, sustentabilidade, com valor de ingressos justo e valorizando os artistas nacionais", diz Poderosa, em uma publicação feita no perfil do festival no Instagram.

Outros cantores também estão entre as atrações do festival, como Joelma, Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Zeca Pagodinho, Pabllo Vittar, CPM 22, Nação Zumbi, Seu Jorge, Planet Hemp, Nando Reis, Matuê, Mart’nália, Letrux, Preta Gil, Mahmundi, Céu, MV Bill, Buchecha, Bonde do Tigrão, Attooxxa, Ed Motta, Urias, Papatinho, Larinhx, Deize Tigrona, MC Carol, Ebony, Boogarins, Juliana Linhares, Josyara, Ana Frango Elétrico, Bebé, Bruno Berle, Maieme, Mãeana, Duda Brack, Os Garotin, Bela Ciavatta, Amaro Freitas, Zé Manoel, Nova Orquestra, Clara Buarque, DJ Marlboro, entre outros.

Serviço:

Rock The Mountain

Datas: 09 e 10, 16 e 17 de novembro

Local: Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes - Itaipava, Petrópolis, Rio de Janeiro

Ingressos: a partir de R$ R$ 369