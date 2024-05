Elenco de "Motel Destino" no tapete vermelho de Cannes - Reprodução

Publicado 22/05/2024 20:18 | Atualizado 22/05/2024 20:19

Rio - O novo filme do diretor cearense Karim Aïnouz, "Motel Destino", com o ator Fábio Assunção, foi exibido no Festival de Cannes na quarta-feira (22) e é parte da disputa pelo troféu da Palma de Ouro; após a sessão, o elenco foi recebido no tapete vermelho com música de Aviões do Forró.

Motel Destino se passa no Ceará, e Nataly Rego (de Cabeça de Nêgo) é Dayana, oprimida por Elias, personagem de Fábio, um ex-policial dono do motel central para a trama. Iago Xavier é Heraldo, um jovem recém-saído de uma instituição socioeducativa que se envolve com a protagonista.

Eles bateram palma ao som de "Coração", do antigo grupo de forró, junto a outros atores e atriz e o próprio Karim Aïnouz, no tapete vermelho onde passam os envolvidos na produção dos concorrentes ao prêmio máximo do evento após a mostra fechada para os convidados e o júri.

Até hoje, o único vencedor brasileiro foi "O Pagador de Promessas", de Anselmo Duarte, em 1962. A trama brasileira marcada por erotismo concorre contra obras como "Kinds of Kindness", do diretor Yorgo Lanthinos, responsável por "Pobres Criaturas" e "Megalopolis", de Francis Ford Copolla, famoso pela trilogia "O Poderoso Chefão".

Em 2019, Karim Aïnouz foi laureado com "Un Certain Regard", mostra paralela à "Palma de Ouro", para cineastas menos conhecidos, com o longa "A Vida Invisível", que contou com Fernanda Montenegro, Carol Duarte e Gregório Duvivier no elenco.