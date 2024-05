Casa do filme ’Esqueceram de Mim’ está à venda por R$ 27 milhões - Divulgação / Dawn McKenna Group

Casa do filme ’Esqueceram de Mim’ está à venda por R$ 27 milhõesDivulgação / Dawn McKenna Group

Publicado 28/05/2024 12:02

Rio - A casa que serviu de cenário para o filme "Esqueceram de Mim", estrelado por Macauly Culkin, está à venda por 5,25 milhões de dólares, equivalente a cerca de R$ 27 milhões. Localizado em Ilinois, nos Estados Unidos, o imóvel foi comprado em 2012 por um casal, que pagou, na época, R$ 8,2 milhões.

fotogaleria

Em uma publicação nas redes sociais, a empresa responsável por comercializar a casa, divulgou um vídeo mostrando as mudanças que os proprietários fizeram em cada cômodo. "Embora grande parte da casa pareça familiar, você não vai acreditar no que os vendedores fizeram para transformar esta famosa casa, quase dobrando a área habitável", diz a legenda.



De acordo com o anúncio, o imóvel, de 1921, tem 847 metros quadrados de área construída em um terreno de 2.161 metros quadrados. Ao todo, são cinco quartos, seis banheiros, uma sala de estar, uma quadra esportiva e uma sala de cinema no local onde era o porão.



Lançada em 1990, a comédia conta a história de Kevin McCallister, de 8 anos, que foi esquecido em casa quando a família viaja para Paris nas férias de Natal. Inicialmente, o menino aproveita o momento sozinho, mas logo depois é obrigado a lidar com dois ladrões. O filme se tornou a comédia de maior bilheteria nos Estados Unidos, e chegou a ser indicado ao Globo de Ouro e Oscar.