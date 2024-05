Anya Taylor-Joy como Furiosa - Reprodução

Publicado 29/05/2024 17:36

Rio - Lançado há uma semana, o filme "Furiosa: Uma Saga Mad Max", com Anya Taylor-Joy, estreou em primeiro lugar nos cinemas brasileiros e americanos, mas com uma bilheteria muito inferior à esperada e colocando o futuro da franquia em perigo.

Segundo o Comscore, a obra alcançou R$ 7,35 milhões no primeiro fim de semana, de 23 a 26 de maio, ficando em primeiro lugar. O segundo e o terceiro no pódio são "Planeta dos Macacos: O Reinado" e "Amigos Imaginários", respectivamente; quase empatados, porém, com a produção do estúdio da Warner Bros.

Mad Max em "Mad Max: Estrada da Fúria", filme lançado em 2015 Reprodução

A má noticia, entretanto, vem principalmente do mercado dos Estados Unidos: o lançamento aconteceu no Memorial Day, feriado no país, mas teve a pior arrecadação de todos os filmes que chegaram ao cinema na mesma data desde 1995.

No maior país da América do Norte, o prelúdio de Mad Max alcançou a cifra de US$ 25,6 milhões nos três dias; a fins de comparação, o filme anterior "Mad Max: Estrada da Fúria" fez US$ 45,4 milhões em 2015, e não foi lançado durante o Memorial Day.

É preciso lembrar que a produção vai permanecer por mais tempo em cartaz, mas o primeiro fim de semana é considerado um "termômetro" da recepção do público e, portanto, um marco importante. Dessa forma, a Warner Bros pode encerrar a franquia, até porque o longa teve orçamento de US$ 168 milhões e não parece que vai se pagar, gerando prejuízo; o diretor George Miller tinha planos de novas histórias na telona.