Nicholas Galitzine será o novo He-ManReprodução / Reprodução/Instagram

Publicado 29/05/2024 16:16

Rio - Após atuar ao lado de Anne Hathaway em seu mais recente trabalho, a comédia romântica "Uma Ideia de Você", Nicholas Galitzine parece já ter outro trabalho com a Amazon MGM Studios. Isto, porque o ator foi escalado para ser o novo He-Man no live-action "Mestres do Universo". O projeto, que passou por estúdios como Warner Bros., Sony e Netflix, tem tudo para finalmente sair do papel.

Nicholas, que também estrelou o sucesso "Vermelho, Branco e Sangue Azul", vai interpretar o bárbaro loiro que inspirou o popular brinquedo da Mattel na adaptação que tem previsão de estreia para 5 de junho de 2026 nos cinemas. O filme é dirigido por Travis Knight ("Bumblebee") e roteirizado por Chris Butler.

Nas redes sociais, o ator celebrou o novo papel. "'Pelo poder de Greyskull, eu tenho o poder!' Estou mais do que orgulhoso de anunciar que vou interpretar Príncipe Adam de Eternia em 'Mestres do Universo'. Tem sido um sonho durante tanto tempo interpretar alguém do seu coração, humor e heroísmo, mal posso esperar para começar", escreveu ele.

Antes de Nicholas Galitzine, Kyle Allen ("Amor, Sublime Amor") e Noah Centineo ("Para Todos os Garotos que já Amei") chegaram a ser cotados para o papel em outros estúdios. O projeto foi montado na Warner Bros. e na Sony antes de passar para a Netflix, que cancelou o filme em 2023 por questões orçamentárias.

"Estamos entusiasmados em dar vida aos amados 'Mestres do Universo' e não poderíamos estar mais entusiasmados em anunciar o imensamente talentoso Nicholas Galitzine como nosso He-Man", disse Julie Rapaport, chefe de produção e desenvolvimento de filmes da Amazon MGM Studios, à revista "Variety". "Esta reintrodução do personagem e de seu universo será um filme épico que irá encantar o público daqui até a Eternia", garantiu.