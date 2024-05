’Moana 2’ ganha primeiro teaser; longa estreia em novembro no Brasil - Walt Disney Studios

Publicado 29/05/2024 13:48

Rio - A animação de sucesso "Moana" ganhará um continuação no fim deste ano. Nesta quarta-feira (29), a Disney divulgou o primeiro teaser trailer da produção que traz Moana e o semideus Maui em uma nova aventura ao lado do galo Hei Hei e do porquinho Pua. O longa chega aos cinemas brasileiros em 27 de novembro.

Em "Moana 2", Moana e Maui se reúnem três anos depois para uma nova viagem expansiva ao lado de uma tripulação de marinheiros improváveis. Depois de receber um chamado inesperado de seus ancestrais, Moana deve viajar para os mares distantes da Oceania em águas perigosas e perdidas há muito tempo para uma aventura diferente de tudo que ela já enfrentou.

O longa é dirigido por David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller. A produção é de Christina Chen e Yvett Merino. A trilha sonora de "Moana 2" contará com artistas premiados, como os vencedores do Grammy Mark Mancina, Abigail Barlow e Emily Bear. Além do indicado ao Grammy Opetaia Foa'i. Confira a prévia: